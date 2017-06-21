В Киеве строят дорогу между центром города и аэропортом.ФОТО

В Киеве строят подъездную дорогу к аэропортуВ Киеве строят подъездную дорогу к аэропортуВ Киеве строят подъездную дорогу к аэропортуВ Киеве строят подъездную дорогу к аэропортуВ Киеве строят подъездную дорогу к аэропортуВ Киеве строят подъездную дорогу к аэропорту

В Киеве ведется строительство транспортной артерии, которая напрямую свяжет центр города с аэропортом Киев (Жуляны). Об этом сообщил замглавы КГГА Александр Спасибко во время инспекции строительства подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского к аэропорту Киев.













Новая дорога позволит разгрузить и распределить транспортный поток с Севастопольской площади, Воздухофлотского проспекта, улицы Народного Ополчения и проспекта Лобановского. Строительство дороги также обеспечит подъезд из центра города к международному аэропорту Жуляны, тем самым улучшив обслуживание аэропорта.













Сметная стоимость проекта составляет 737,2 млн грн, на сегодняшний день уже выполнено работ более чем на 400 млн грн. Так, обеспечен подъезд к международному аэропорту Киев, проведены работы по сносу гаражей и строительству подпорных стен ПС-2 и ПС-3, а также на ул. Медовой обустроены инженерные сети и очистные сооружения.













В текущем году будет сдана первая очередь трассы. Полное завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2018 года, к этому времени необходимо завершить дорожные работы по основным проездам и тротуарам, организовать дорожное движение по постоянной схеме, благоустроить и озеленить прилегающую территорию.













Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман показал членам Кабмина видео о нынешнем состоянии украинских дорог.



