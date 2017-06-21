UMH лихорадит: в медиахолдинге Курченко массовые увольнения

Из медиахолдинга UMH, принадлежащего бизнесмену Сергею Курченко, массово увольняются сотрудники. Холдинг покинула большая часть команды одного из крупнейших сейлз-хаузов страны Digi Media, а также интернет-проектов bigmir.net. LIGA.net разобралась, что произошло.





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UMH, или Украинский Медиа Холдинг, - один из крупнейших медиахолдингов Украины. В его состав входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы, такие как bigmir.net, tochka.net, korrespondent.net. Как указывает сам холдинг, ресурсы UMH покрывают около 50% украинских интернет-пользователей, а доля группы на рынке интернет-рекламы составляет 29%. С 2013 года холдинг принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список ЕС.





Digi Media - сейлз-хауз, созданный UMH совместно компанией Digital Ventures. Digi Media продает рекламу на крупных интернет-площадках страны. По данным самого UMH, сейлз-хауз обеспечивал около 400 млн просмотров рекламных страниц в месяц.





Сейлз-хауз теперь не нужен





Большая часть команды сейлз-хауза покинула UMH и ушла в новый проект. Эту информацию LIGA.net подтвердила коммерческий директор агентства Ольга Удодова. При этом она отрицает, что агентство закрывается. "Просто ушли почти все сотрудники и передали управление в UMH. А какова будет дальнейшая судьба - трудно сказать. В любом случае у холдинга есть свои сайты, которые будут продавать рекламу. Для этого сейлз-хауз необязательно иметь", - комментирует Удодова.





Она объяснила, что сотрудники Digi Media ушли потому, что началась реструктуризация диджитал-направления холдинга. "А мы себя в ней не видим", - добавляет уже бывший коммерческий директор агентства.





Digi Media заморозила все оплаты по проектам. Однако Ольга Удодова утверждает, что определенные трудности по выплатам есть, но заморозки нет. "Как нам говорили, все долги понемногу закроют. Финансами сейчас занимается управляющая компания, то есть UMH", - говорит она.





Дело в зарплатах





По словам бывших сотрудников холдинга, причиной увольнений послужило то, что в UMH уже давно задерживают зарплаты. "Я могу сказать только о нашей нашей команде, которая работала над Ivona.bigmir.net. На уход повлияли проблемы с выплатами зарплат. Многие не получили деньги еще за апрель, но получили много предложений от конкурентных изданий. Поэтому ситуация сложилась таким образом. Среди оставшихся девочек паники не наблюдается", - прокомментировала руководитель проекта Ivona.bigmir.net Кристина Довгаль.





Помимо журналистов проекты bigmir.net покинули все программисты и топ-менеджмент, рассказала одна из бывших сотрудниц холдинга. "Ушло 80% редакции bigmir. Остались пара редакторов и уборщица. Зарплату традиционно платят раз в 2-3 месяца", - говорит она. И добавляет, что руководство никак не объясняло задержку выплат, а говорило: "Когда будут деньги, тогда заплатим".





Курченко выводит деньги?





Бывшие сотрудники UMH недоумевают, почему им задерживали зарплату. Один из бывших топ-менеджеров холдинга предполагает, что трудности с оплатой возникли после ухода Виталия Гордуза (топ-менеджер UMH, был руководителем интернет-бизнеса холдинга). "Что касается интернет-бизнеса и радио (которые входят в UMH. - Ред.), они вполне себе прибыльны и в состоянии выплачивать зарплаты, как мне представляется. Не исключаю, что все это связано с уходом Виталия Гордуза некоторое время назад. Он долгие годы руководил интернет-бизнесом в UMH. Видимо, он обеспечивал выплату зарплат, а новое руководство не может этого обеспечить", - рассуждает собеседник.





Бывшая сотрудница одного из проектов UMH подтверждает, что задержки зарплат начались с уходом Гордуза. И так же акцентирует внимание на том, что интернет-проекты были прибыльными, из-за чего трудно объяснить трудности с выплатами. "Продажи были стабильны, потому причина где-то выше. Были мнения, что все деньги изымаются наверх, к Курченко. Но это только догадки", - делится собеседница.





Версия UMH





LIGA.net обратилась в пресс-службу UMH с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Там утверждают, что в 2016 году начали масштабную реструктуризацию холдинга. А 1 июня 2017 года был завершен внутренний аудит интернет-сегмента холдинга, по итогам которого приняли решение реформировать структуры расходов подразделения.





"Реформирование повлекло за собой сокращение ряда непрофильных, неперспективных, убыточных позиций и направлений. Это тяжелый, но необходимый шаг для того, чтобы бизнес сделал перезагрузку и смог развиваться дальше. И если кто-то из сотрудников оказался неконкурентным в новой реальности либо не готовым к переменам - это его проблемы или его выбор. Интернет остается главным приоритетом для UMH. Перспективными направлениями сейчас являются видеоконтент, нативная реклама, спецпроекты. Обновленная команда сотрудников UMH digital нацелена на усиление и расширение пула собственных интернет-площадок", - комментирует пресс-служба.





В пресс-службе признали что в UMH существует задолженность по заработной плате, но уточняют, что она незначительная. "В то же время разработан и согласован с коллективом график ее погашения, и компания усиленно над этим работает", - комментируют в холдинге.





На предположение, что Курченко выводит деньги из холдинга, в пресс-службе призвали не поддаваться на провокации и не распространять слухи и домыслы, направленные на дискредитацию холдинга перед партнерами. "Сплетни, которые распускают некоторые уволившиеся сотрудники, являются ничем иным, как попыткой "мелкой мести", - говорят в пресс-службе.





Напомним, в марте этого года сотрудничество с UMH также прекратила часть команды украинского Forbes во главе с главредом. Forbes Украина имел многомесячные долги по выплате зарплат и гонораров. После покупки Курченко УМХ из команды украинского Forbes ушли все журналисты и редакторы. Они объяснили это тем, что в издании вводится жесткая цензура. Как только бизнесмен попал в санкционный список ЕС, Forbes Media отозвала лицензию УМХ на использование бренда Forbes.



