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Новости
Экономика и Финансы
22 июня 17, 08:47
Цена нефти Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель
Нефть Brent
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent сегодня утром, 22 июня 2017 года, опустилась ниже отметки в 45 долларов за баррель. 

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:10 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 44,79 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоить отметить, что в последний раз котировки нефти были ниже отметки в 45 долларов за баррель 15 ноября 2016 года. Тогда стоимость Brent опускалась до 44,67 доллара за баррель.

Напомним, мировые цены на нефть в понедельник, 22 мая, демонстрируют положительную динамику. Так, цена североморской марки Brent поднялась 54 доллара за баррель.
URA-Inform
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