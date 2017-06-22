Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.01
USD
26.02
RUB
0.43
EUR
29.03
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
22 июня 17, 08:56
Опубликовали полный текст проекта пенсионной реформы
пенсия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
СМИ опубликовали документ о пенсионной реформе, который подготовили в правительстве.
Кабинет министров на заседании 21 июня утвердил четыре законопроекта по пенсионной реформе с замечаниями Национального совета реформ. Украинские новости опубликовали проект документа, который, по словам премьер-министр Владимира Гройсмана, будет направлен в Верховную Раду.
 
Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года − 35 лет.
 

Часть статьи 26 проекта пенсионной реформы
 
Коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1. Правительство также предусмотрело установление верхней границы базы начисления единого социального взноса в 15 минимальных зарплат (48 тысяч гривен).
 
Напомним, Кабмин принял проект пенсионной реформы в Украине 17 мая. А недавно Гройсман обнародовал видео формулы расчета новых пенсий.
Korrespondent
Ещё по теме:
Пять миллионов пенсионеров получат прибавку в октябре
Для пенсии в Украине надо будет пахать 35 лет
Пенсионерам предложат докупить стаж
В Украине граждане на пенсии живут в среднем 18 лет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Внесены изменения в размер транспортного сбора на авто
noimageСамое важное в отношениях с ВБ и МВФ - Пенсионная реформа
noimageЦена нефти Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель
noimageUMH лихорадит: в медиахолдинге Курченко массовые увольнения
noimageВ Киеве строят дорогу между центром города и аэропортом.ФОТО
Лента новостей