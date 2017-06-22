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Новости
Экономика и Финансы
22 июня 17, 09:52
Самое важное в отношениях с ВБ и МВФ - Пенсионная реформа
МВФ
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На сегодняшний день пенсионная реформа в Украине находится на первом месте в отношениях с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Министерство финансов провело продуктивную встречу в Вашингтоне по экономическому направлению. Были также встречи с министром Россом.

Об этом рассказал в среду, 21 июня, в эфире одного из украинских телеканалов министр финансов Украины Александр Данилюк, подводя итоги переговоров в Соединенных Штатах америки. Министр также отметил, что встречи проходили на высшем уровне. Была встреча с президентом Всемирного банка Кимом и в МВФ с госпожой Лагард.

Мы обсуждали ключевые реформы, которые сейчас проработаем вместе, в рамках программы взаимодействия. Пенсионная реформа сейчас на первом месте в этих обсуждениях, - пояснил Данилюк, добавив, что над законопроектами по пенсионной реформе, которые сегодня были направлены на рассмотрение в Верховную Раду, работали также и эксперты Всемирного банка и МВФ.

Мы должны принять пенсионную реформу, поскольку она одобрена правительством, президентом, прошла через Нацсовет реформ, получила положительные отзывы от МВФ и Всемирного банка. И принять ее мы должны до конца июля, - пояснмил минист, отметив, что рассчитывает на поддержку депутатского корпуса.

Напомним, Кабинет министров сегодня направил в парламент законопроекты по пенсионной реформе.
URA-Inform
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