Торжество популизма, или как политики «покупают» пенсионеров

Новостные ленты подхватили сообщение с Facebook-страницы пресс-секретаря президента Святослава Цеголко после заседания Национального совета реформ, посвященного пенсионной реформе.





Даже если не брать во внимание, что президент не уполномочен давать подобные поручения, сама по себе новость уже давно не новость. О планах повысить пенсии премьер-министр Владимир Гройсман сказал в начале апреля, анонсировав пенсионную реформу. И потом с десяток раз повторял при удобной возможности на ток-шоу, интервью и пресс-конференциях.













У Гройсмана сообщение Цеголко как бы не заметили. Пресс-служба премьера преподнесла новость несколько иначе, указав, что Национальный совет реформ поддержал проект пенсионной реформы, разработанный Кабинетом Министров. Проект, среди прочего, предусматривает повышение пенсий с октября 2017 года и отмену их налогообложения.





В первом случае президент поручил. Во втором не столько поручил, сколько одобрил то, что предложил Кабмин. Чувствуете разницу? Для них это важно.





Бедность — не порок





В стране с низкими доходами граждан, как Украина, любая мало-мальски ощутимая прибавка к пенсии автоматически становится для подавляющего количества населения чуть ли не важнейшим финансовым событием года.





Собственно, а что здесь плохого? Разве люди не заслуживают жить лучше? Заслуживают. Только это в меньшей мере беспокоит политиков. Для них пенсионеры — это, прежде всего, активный электорат. И поднять пенсии перед выборами — дело привычное. Это вполне себе легализированная «взятка», отказаться от которой нельзя, а взять не стыдно.





Выборы, впрочем, далеко не единственное и не обязательное условие, чтобы пенсии росли. Случай с Гройсманом показателен. Повышая пенсии одной рукой, правительство другой (пока все смотрят на первую) пытается протащить непопулярную реформу, которая аукнется следующим поколениям пенсионеров.













У президента несколько иной взгляд на пенсионную реформу, чем у премьера. Но оба хотят повысить пенсии





Есть несколько причин считать, что повышение пенсий — это сладкая пилюля от правительства на фоне жестких мер. Во-первых, власти намерены привязать выход на пенсию к повышенному страховому стажу — период, за который уплачиваются социальные взносы. В первый год реформы (2018-й или 2020-й) для выхода на пенсию нужно будет иметь минимальный страховой стаж 25 лет. После чего размер минимального стажа будет увеличиваться на год — вплоть до 35 лет. Это скрытое повышение пенсионного возраста, как бы не пытались в обратном убедить политики.





Во-вторых, правительственная реформа предполагает снижение коэффициента замещения средней зарплаты при расчете суммы пенсии. Новые пенсионеры, которые ранее получали бы пенсию с коэффициентом замещения 0,60 от базы расчета своей зарплаты, в будущем будут получать с коэффициентом 0,35.





«Генерации людей, которые будут выходить на пенсию с 2019-го, 2020-го, 2021 года, получат пенсию в абсолютной величине почти вдвое меньшую по коэффициенту замещения, чем получали предыдущие генерации», — в интервью Realist`у объясняла генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова.





Почему бы не оставить все как есть, только повысив пенсии? На непопулярные меры власть вынуждена идти, так как нужно сокращать дефицит бюджета Пенсионного фонда. На этом настаивает МВФ, угрожая, что без пенсионной реформы не будет денег.





Пенсии в Украине:

год 2000

2002

2005

2007 2008

2010



2013 2014 2015 2016 ср. пенсия, грн 68,9

122,5



316,2

478,4 776

1032,6



1470,7 1526,1 1581,5 1699,5 к-во,млн чел 14529,8

14423,1



14065,1

13936,8 13819

13721,1



13639,7 13533,3 12147,2 12296,5





Шаг вперед. Два назад





Недоговаривая о многом, политики все же с опаской смотрят на непопулярные реформы. Думают о последствиях.





После заседания Нацсовета реформ замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив сказал, что президент предложил перенести введение требования о минимальном страховом стаже в 25 лет на 2020 год. При этом министр социальной политики Андрей Рева дал понять, что он это решение не поддерживает и считает нужным согласовать его с МВФ. Изначально на варианте Ревы также настаивал премьер Владимир Гройсман.





Почему вмешался президент? Не стоит забывать, что в 2019 году в Украине состоятся президентские выборы. Перед которым действующему главе государства нужно как можно больше хороших новостей. Повышение пенсий — одна из таких новостей.





После выборов — другое дело, можно и непопулярную реформу провести, отсрочив выход на пенсию для миллионов украинцев. Перед выборами ссориться с пенсионерами власть с ее нынешним рейтингом поддержки не готова.









Министр социальной политики Андрей Рева считает, что предложения президента к пенсионной реформе нужно обсудить с МВФ





Конъюнктура и только





О необходимости повышения социальных стандартов правительству регулярно напоминают «радикалы» Ляшка, экс-«регионалы» из «Оппозиционного блока», члены фракции «Батьківщина» и многие другие. Причем некоторые из нынешних борцов за высокие стандарты жизни имели возможность проявить себя в исполнительной власти. И не один раз.





Наталья Королевская из «Оппоблока» в свое время была министром социальной политики в правительстве Николая Азарова. Куда она попала по «квоте» Рината Ахметова после провала на парламентских выборах 2012 года со своей партией «Украина, вперед». Перед выборами Королевская много критиковала на тот момент действующую власть (премьера Азарова) и обещала повысить уровень жизни в стране.





Азаров, после назначения Королевской министром Азаров, припомнив резкую критику, сказал, что теперь у нее есть шанс реализовать свои предвыборные обещания в социальной сфере — средние зарплаты по € 1000 и пенсии по € 500. Но, придя в министерство после Сергея Тигипко, революцию в социальном обеспечении Королевская, как и ее предшественник, не провела. И, по большому счету, ничем значимым не запомнилась. Впрочем, это не мешает ей последние три года активно критиковать правительства Яценюка и Гройсмана, как обычно требуя улучшения жизни для украинцев.





Став министром социальной политики в 2012 году, Королевская не сумела выполнить предвыборные обещанияСтав министром социальной политики в 2012 году,









Королевская не сумела выполнить предвыборные обещания





Юлия Тимошенко тоже не всегда выступала за повышение пенсий. В 1999 году, будучи главой бюджетного комитета ВР, Тимошенко заявляла, что государство не в состоянии повысить минимальную пенсию до 90,7 грн, как на тот момент предлагало правительство. «Дополнительно 20 млрд грн в стране нет, и не надо обманывать людей», — говорила тогда будущий лидер «Батьківщини». Теперь подобные цитаты для нее — большая редкость.





В исполнительной власти Тимошенко стала говорить иначе. В 2005 году, став премьером, она вынуждена была поднять пенсии, причем задним числом. Внеся изменения в госбюджет в марте 2005 года, правительство пересчитало пенсии с января и доначислило гражданам разницу за первые несколько месяцев. Не повышать пенсию премьер не могла, так как это было предусмотрено в законе о госбюджете-2005, доставшемся ей от предыдущей власти — правительства Виктора Януковича. Новой власти кровь из носу нужно было доказать свою состоятельность. Урезать соцстандарты после Оранжевой революции никто бы не стал.









После Оранжевой революции власти были вынуждены повышать социальные стандарты, в том числе минимальную пенсию





Янукович в бытность своего первого премьерства пенсионерам ничего не жалел. Готовился к выборам.





Перед скандальными выборами президента в 2004 году правительство Януковича подняло минимальную пенсию почти в 2,5 раза — до 284 грн, устроив «уравниловку» среди пенсионеров. Причем в команде оппонента по предвыборной гонке — Виктора Ющенко — критиковали это решение, говоря о том, что Янукович «покупает» пенсионеров, тратя на это больше, чем позволяют возможности Пенсионного фонда и госбюджета. Сами потом действовали в том же духе.





Повышать социальные стандарты хорошо для рейтинга президента и премьера, когда в бюджете есть деньги. И когда они работают сообща. В 2009 году на тот момент первый заместитель главы Секретариата президента Александр Шлапак говорил, что правительство Тимошенко утаивает данные о социально-экономическом положении. На тот момент Тимошенко и Ющенко уже «побили горшки», перейдя из статуса союзников в ранг политических оппонентов.









Николай Азаров и Виктор Янукович не жалели денег для пенсионеров. Особенно перед выборами





Упрек Шлапака к Тимошенко сводился к тому, что Кабмин долгое время не обнародовал информацию о фактическом размере прожиточного минимума, от которого зависел размер пенсии. В Секретариате Ющенко считали, что это делалось, чтобы избежать пересмотра социальных стандартов и гарантий, в том числе пенсий. В общем, намекали, что премьер не справляется.





Если пенсии не растут — это повод говорить об увольнении премьера и его правительства. В феврале 2013 года Арсений Яценюк требовал отправить Кабинет Министров Азарова в отставку за то, что он «уменьшил пенсии и зарплаты и увеличил за последний месяц безработицу на 10%». К слову, сам Николай Азаров тему пенсий использовал на свой лад, объясняя украинцам, почему власти отказались от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года. Среди прочего, тогдашний премьер уверял, что, подпиши власть Соглашение на тех условиях, которые предлагал Евросоюз, стране грозили бы безработица, остановка промышленности, сокращение пенсий и другие всевозможные тяготы и лишения.









Арсений Яценюк не смог существенно повысить пенсии, когда возглавлял правительство. Но до этого активно критиковал власть за низкие социальные стандарты





Арсений Яценюк, став премьером в 2014 году, едва справился с социальными расходами. Критиковать было проще.





На фоне девальвации гривны и стремительного роста цен правительство в среднем дважды в год повышало минимальные пенсии. Чего все равно было недостаточно, чтобы компенсировать украинцам инфляционную разницу. Об индексации всех пенсий, а не только минимальной, не могло быть и речи. Тем более после снижения ставки ЕСВ до 22% и увеличения дотаций из госбюджета Пенсионному фонду. Подробнее здесь: Налоговая реформа 2015 года ценой 77 млрд грн.





Гройсман, в отличие от Яценюка, нашел ресурс для повышения пенсий после роста минимальной зарплаты до 3200 грн, что позволило увеличить отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд. Другой вопрос, что вместо сокращения расходов бюджета, которые власти направляют на выплату пенсий, правительство решило раскошелиться и устроить пенсионерам праздник. Только оплатят это торжество популизма из карманов налогоплательщиков, за счет которых в этом году Пенсионный фонд получит 141,5 млрд грн. Учитывая, что расходы фонда после повышения пенсий вырастут, по разным оценкам, на 30−40 млрд грн, в 2018 году сумма дотаций вряд ли сильно уменьшится.







