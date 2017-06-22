Абитуриенту: какую специальность выбрать и сколько это стоит

Время, когда подавляющее большинство украинцев стремилось выучиться на юриста или экономиста, отошло в прошлое. Сейчас рынок труда нуждается в других героях с иными профессиональными навыками.

Во время вступительной кампании 2017 можно подавать 9 заявлений на 4 специальности на госзаказ. При этом количество заявлений на контрактную форму обучения не ограничивается. Если вы раздумываете, какой вуз и факультет выбрать – эта статья для вас. Какие профессии пользуются спросом у работодателей, какие вузы обучают таких специалистов и во сколько может обойтись это обучение – проанализировали журналисты сайта "24".

Украина все больше интегрируется в европейское пространство, и не только в торгово-экономическом плане. Наши абитуриенты все чаще обращают внимание на возможность учиться, а в перспективе – и работать в Европе. Но на самом деле не Европой единой. Ведь процессы глобализации никто не отменял. Поэтому молодым украинцам стоит выбрать такую профессию, которая в будущем будет интересна мировому работодателю.

Самые востребованные профессии в Украине

Если абитуриент не намерен выезжать из Украины (сами не верим сейчас в то, что пишем), то стоит присмотреться к следующим специальностям. Впрочем, за рубежом они тоже вполне пригодятся.

Напомним, сегодня украинский выпускник школы может попытаться поступить в вуз на бюджет, если имеет хорошие результаты ВНО. Впрочем, количество мест там не так уж и велико. Для всех желающих получать высшее образование существует платное обучение. Стоимость его зависит от статуса учебного заведения и уровня его преподавателей. Мы пытались сравнить цены в столичных и региональных вузах.

Программист

На программистов обучают как в институтах-университетах, так и в колледжах. Список учебных заведений, готовящих специалистов по направлению "Информатика (IT)" можно посмотреть на сайте osvita.ua здесь.

Что касается стоимости: в Национальном авиационном университете обучение на такие специальности, как "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии", "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки и информационные технологии" стоит 1496 гривен в месяц на стационаре. В колледже Кременчугского национального университета им. Остроградского выучиться на техника-программиста будет стоить 5800 гривен за весь срок обучения – 3 года 10 месяцев. Зато в частной компьютерной академии "Шаг" обучение на программиста стоит: полустационар – от 1515 гривен в месяц, стационар – от 2220 гривен в месяц, срок обучения здесь – 2,5 года.



В каких учреждениях обучают на программистов и сколько это стоит

Инженер-строитель

Список учебных заведений, которые предлагают обучение в сфере строительства и архитектуры – здесь. Стоимость обучения по специальности "Строительство и социальная инженерия" в НАУ составляет 1320 гривен за месяц стационара. Это же направление обучения в Полтавском национальном техническом университете им. Кондратюка обойдется в 1222 гривны в месяц на стационаре. В Ужгородском национальном университете специалиста на направлению "Архитектура и строительство" обучат за 833 гривен в месяц.



Вступительная кампания 2017: цены на строительные специальности

Дизайнер

Среди дизайнеров конкуренция значительная. Но если есть креативное мышление и большое трудолюбие – вперед. Ко всему, поле деятельности для дизайнеров – достаточно широко: дизайн интерьера и экстерьера, ландшафтный дизайн, веб, дизайн одежды и тому подобное.

Обучают дизайну различных видов, например, в Киевском национальном университете культуры и искусств, на факультете дизайна и рекламы. Стоимость обучения здесь – 23 300 грн за год обучения стационарно и 15 600 грн – заочно.

Киевский национальный университет технологий и дизайна готовит дизайнеров по 16-и различным направлениям (от веб-дизайна до художественного моделирования костюма). Обучение здесь стоит 16 тысяч грн за год дневной формы обучения и 12,9 тысяч грн – заочной.

В Институте дизайна и рекламы Национальной Академии руководящих кадров культуры и искусств, где учат по трем дизайнерским направлениям, обучение стоит от 15,8 тысяч грн за год на стационаре и от 12,8 тысяч грн заочно.



Вступительная кампания 2017: где учат на дизайнера

Самые нужные профессии в Европе и мире

Там нуждаются в несколько иных специалистах. Впрочем, программисты и IТ-специалисты найдут работу за пределами Украины без проблем.

Кроме того, мир интересуют высокотехнологичные профессии: биотехнологи, нанотехнологи и экологи.

В Украине овладеть специальностью эколога вполне возможно. Список вузов, которые готовят по этому направлению, здесь.

Что касается стоимости обучения, то, например, в Европейском университете экологов готовят за сумму от 8 900 гривен за год обучения на дневной форме. В Закарпатском учебно-консультационном центре Национального университета водного хозяйства и природопользования – 11 800 гривен за год стационара, и 6 900 – за заочку.

Биотехнологиям в Украине тоже обучают, посмотреть вузы можно здесь.

В частности, в Днепропетровском государственном аграрно-экономическом университете год обучения на биотехнологическом факультете стоит 9 200 гривен стационарно и 6 300 заочно.

26 250 гривен потребует обучение по образовательной программе "Биология (высокие технологии)" в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко.

Национальный университет пищевых технологий готовит бакалавров по специальности "Биотехнологии и биоинженерия" за 15 800 гривен на стационаре и за 8 тысяч заочно.

Нанотехнологии у нас тоже изучают, хотя и не так широко, как медицину в широком смысле слова.

В частности, КНУ им. Шевченко имеет образовательные программы "Нанофизика и наноэлектроника" и "Нанофизика и наносенсорика". Обучение по этим направлениям – 26 250 гривен за год дневного стационара.

Кафедра органического синтеза и нанотехнологий есть в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт", стоимость подготовки специалистов здесь – 9 900 гривен за год дневной формы обучения и 4900 – за заочку.

Микро- и наносистемную технику, со специализацией "Электронные биомедицинские системы и технологии" изучают в НТУУ КПИ. Стоимость обучения здесь составляет 15 500 за год стационара и 9 300 за заочку.

Самые высокооплачиваемые профессии

И для общей информации расскажем вам о технических профессиях, которые больше всего востребованы и наиболее высоко оплачиваемые в мире (по данным исследования социальной сети Linkedin). Все они так или иначе касаются компьютеров.

Итак, это: Java-программист, разработчик алгоритмов, Web-архитектор, специалист по совмещению программного обеспечения, специалист по сетевой безопасности, дизайнер интерфейсов, специалист по хранению и управлению данными, разработчик мобильных приложений, сетевой аналитик, специалист по облачным технологиям.

Источник: 24tv.ua

