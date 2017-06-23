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Экономика и Финансы
23 июня 17, 17:08
Луценко запретил проводить обыски без разрешения ГПУ
Луценуо
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Это касается крупных налогоплательщиков.

Генпрокурор Юрий Луценко подписал распоряжение, которым запрещается проведение обысков у крупных налогоплательщиков без разрешения руководства ГПУ. Об этом он сообщил на брифинге в Житомире, который транслировал телеканал 112 Украина.

"Я недоволен тем, что т.н. маски-шоу происходят ежедневно в десятках предприятий, в том числе крупных плательщиков налогов и мелкого бизнеса. Поэтому прямо здесь на совещании я подписал документ о том, что любые обыски у крупных плательщиков налогов происходят исключительно с разрешения руководства ГПУ. Соответственно крупные налогоплательщики областей с разрешения соответствующих заместителей областей и все остальные мелкие предпринимательства руководителей местной прокуратуры. Теперь будет с кого спросить, если вдруг у крупной торговой сети произойдет выемка электроники только для того, чтобы подождать, пока придут просители, а потом дело будет закрыто. Если обыски проходят, а дело через полгода закрывается, я буду рассматривать это как незаконное давление на бизнес", - сказал он.

Также Луценко подчеркнул, что бизнес в Украине должен стать "священной коровой".

"Тот, который платит налоги, тот, который вытягивает на себе всю нелегкую социальную, военную ситуацию в Украине, должен быть защищен. Сегодня для этого создана специальная система контроля", - пояснил глава ГПУ.

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Korrespondent
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