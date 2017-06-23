Диамантбанк решили все же ликвидировать

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Диамантбанк". Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение №394-рш было принято еще вчера, 22 июня.

Как писало Delo.UA, сделка по передаче части активов неплатежеспособного Диамантбанка ТАСкомбанку Сергея Тигипко может не состояться из-за отсутствия подписи одного из киевских чиновников, который сейчас находится в отпуске.

Вчера глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин напомнил, что 23 июня истекает последний срок, когда ТАСкомбанк может принять активы Диамантбанка. Если сделка не состоится, то, по закону, банк будет отправлен на ликвидацию, добавил он.

"Дело в том, что передачу недвижимости с баланса Диамантбанка на баланс ТАСкома должен подписать человек из киевского ведомства по архитектуре. Он сейчас находится в отпуске. Из-за таких пустяков у нас может сорваться сделка на миллиард гривень. Ждем до завтра, но пока ситуация там "50 на 50", — сказал вчера Ворушилин журналисту Delo.UA.

Официально о договоренностях Фонда гарантирования с группой ТАС Сергея Тигипко стало известно 13 июня. ТАСкомбанк согласился принять на баланс часть активов Диамантбанка, но при этом он брал на себя обязательство рассчитаться со всеми вкладчиками банка в рамках гарантированной суммы в 200 тыс. грн.

По состоянию на 24 апреля (день отзыва банковской лицензии), сумма общего гарантированного возмещения по вкладам и текущим счетам в Диамантбанке (до 200 тыс. грн) составляла 1,24 млрд грн.

Из этой суммы Фонд принял на себя возмещение вкладов на 140 млн грн. Речь идет о вкладах, закончившихся до момента введения в банк временной администрации, и о текущих счетах, выплаты по которым Фонд уже начал. На начало 2017 года все средства клиентов в банке составляли 4,49 млрд грн, из них на счетах физлиц было 2,08 млрд грн.

Комментируя предварительную договоренность о передаче части активов Диамантбанка банковской группе Сергея Тигипко, экс-предправления Диамантбанка Олег Ходачук отмечал, что в структуру удовлетворенной заявки ТАСкомбанка не вошли некоторые крупные активы "Диаманта": 600 млн грн наличными (это подтвердили и в Фонде, отметив, что эти средства пойдут на возмещение 4 — 7 очередей кредиторов Диамантбанка), жилая недвижимость в центре Киева, бизнес-центры, базы отдыха, работающие кредиты и проч.

Диамантбанк был признан неплатежеспособным 24 апреля. Официальным мотивом отзыва у банка лицензии в НБУ назвали невыполнение графика по докапитализации (на 1 апреля банк должен был увеличить капитал на 750 млн грн). Олег Ходачук одной из причин банкротства называл арест одного из акционеров "Диаманта" экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт").

Остальными ключевыми собственниками банка выступают Давид Жвания (23,80%) и Игорь Керезь (44,49%).