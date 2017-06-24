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Новости
Экономика и Финансы
23 июня 17, 22:24
В Женеве арестовали залог Украины за Евровидение-2017
Евровидение-2017
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Женевское управление наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленных в качестве финансовой гарантии качественного проведения Евровидения.
Об этом говорится в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«Для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017 Европейскому языковому союзу была предоставлена финансовая гарантия в сумме 15000000 евро. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться.

Однако, Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. Управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры», — отметили в НОТУ.

«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством», — пояснил Зураб Аласания.

Источник: sobytiya.net
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