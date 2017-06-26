Что мешает построить в Украине завод по переработке мусора

Идея построить в Украине мусороперерабатывающий завод звучала задолго до того, как мэр Львова Андрей Садовой и премьер-министр Владимир Гройсман начали публично обвинять друг друга. Первый — центральную власть, которая якобы искусственно блокирует вывоз мусора из Львова. Второй — мэра Льва, который, по его словам, имел возможность решить проблему с отходами за 11 лет своего руководства, но так и не сделал этого.

Намерения инвестировать в проект по переработке отходов в Украине озвучивали голландцы, шведы, китайцы, австрийцы, поляки, украинские предприниматели и даже местные власти. Площадками для строительства могли стать не только Киевская и Львовская области, но практически все регионы страны и даже небольшие населенные пункты. Но начиная с 2010 года построить удалось всего один завод в Ровно. Да и тот через полгода остановил свою работу (в январе 2014 года).

Согласно данным организации "Украина без мусора", ежегодно население нашей страны "производит" 14 млн тонн бытовых отходов, еще 434 млн тонн генерируют предприятия. Из бытового мусора сортируется лишь 5,6%, еще 1,4% сжигается на киевском заводе "Энергия" — единственном предприятие в стране по утилизации отходов. Оставшиеся 93% вывозятся на легальные и нелегальные свалки.

В стране, согласно информации Министерства экологии, работает 22 сортировочных линии: в Киеве, Виннице, Днепре, Запорожье, Черновцах, Переяслав-Хмельницком, Червонограде, Чугуеве, Белой Церкви, Буче, селах Плебановка Тернопольской области, Погреба Киевской области, Елиховичи Львовской области, Абрикосовом и Доброжановом Одесской области. Там выбирают из мусора то, что может идти на вторичную переработку: стекло, пластиковые бутылки, бумага, картон, железные банки и прочее.

Есть также перерабатывающие предприятия другого типа: они позволяют добывать из мусора энергию. Возле Киева, Броваров, Борисполя, Мариуполя, Николаева, Ивано-Франковска и Винницы на полигонах из отходов добывают биогаз, который превращают в электрическую энергию.

Отметим, что в свое время в Украине было пять мусоросжигательных заводов — в Днепре, Харькове, Киеве, Ровно и оккупированном Севастополе. Сейчас из них работает лишь один — столичный. Ровенский завод, который является самым новым (запущен в 2013-м), поработал только полгода. Спустя некоторое время после отановки он восстановил работу, но лишь частично — он больше не сжигал мусор, а занимался исключительно сортировкой.

Во многом причина закрытия мусоросжигающий предприятий кроется в экономической плоскости. Согласно текущему законодательству предприятия не могут самостоятельно определить тариф на переработку и, соотвественно, установить его на экономически обоснованном уровне, в тоже время захоранивать мусор в Украине дешево. В итоге, работа завода экономически невыгодна, а местные власти дотировать их работу не хотят. С киевским заводом "Энергией" ситуация немного другая, так как он может отдавать тепло в сети "Киевэнерго".

Львов, который после трагедии на Грибовицком полигоне, с большим трудом вывозит свои отходы на свалки в другие населенные пункты и даже области, просто обязан построить мусороперерабатывающий завод. Власть уже определилась с земельным участком под предприятие. Строить намерены на территории ТЭЦ-2 по улице Пластовой.

"Комплекс будет состоять из трех частей — сортировки, компостирования и сжигания. Уже есть технико-экономическое обоснование на все три части, — рассказывает заместить мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак. — По первым двум частям уже подписан договор на проектирование (им занимается дочернее предприятие французской компании "Эджис" — Ред.). Оно завершится в начале ноября, еще два месяца будет длится экспертиза. И с первых месяцев 2018-го планируем начать строить этот комплекс". Что же касается сжигания, сейчас мэрия принимает решение о технологии и рассчитывает мощность будущего завода.

По словам Сергея Бабака, приблизительная стоимость строительства комплекса — 85 млн евро. Строить будут за бюджетные деньги, средства Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Еще два-три завода во Львовской области обещала построить облгосадминистрация. Вложить ресурсы в переработку готовы "Инвестиционно-экологическая компания" (представляет интересы иностранцев из Waste to Energy International), "Вейст менеджмент системс" и "Глассворк технолоджи".

"Инвестиционно-экологическая компания" и "Глассворк технолоджи" предлагают построить заводы по сжиганию мусора и изготовлению тепловой и электрической энергии. А "Вейст менеджмент системс" намерена использовать технологию биосушения для производства RDF-топлива. Первые два завода, согласно проектам, смогут перерабатывать ежегодно 115 тыс. тонн и 350 тыс. тонн соответственно, а их строительство должно обойтись в 55 млн евро и 96,5 млн евро. Третий завод сможет перерабатывать на первом этапе 80 тыс. тонн в год, увеличив в дальнейшем объемы до 250 тыс. тонн. На его строительство нужно потратить около 89 млн евро.

Построить заводы могут за 2,5-3 года. Участки для проектов обладминистрация пока ищет. Один из них областные власти предлагают реализовать во Львове на территории ТЭЦ-2.

На то, что завод во Львове будет окупать себя, местная власть не рассчитывает. Ведь тарифы на захоронение бытовых отходов в Украине низкие (согласно данным НКРЭКУ, в среднем по стране 54,9 грн за тонну), тарифа на переработку, согласно законодательству, нет вовсе. Да и сумма, которую экономически выгодно было бы получать заводам за переработку отходов, обычно выше стоимости захоронения. Так, киевский завод "Энергия" за каждую тонну сожженного мусора получает 87 грн, что равняется тарифу на официальное захоронение в столице. В некоторых же регионах легальное захоронение отходов на полигонах обойдется в 30-70 грн за тонну. Но есть и более дешевый вариант — оставить мусор на несанкционированной свалке.

"Инвесторы на текущие условия не придут. Очевидное подтверждение: до сих пор в Украине ни один завод не построили, — поясняет Сергей Бабак. — Потому мы рассчитываем на средства бюджета и на кредитные деньги. Наше население не способно платить 116 евро за тонну утилизированных отходов, как в Европе. Мы должны минимизировать тарифы для населения. Каким образом будем дотировать завод? Увидим, когда будем запускать комплекс, увидим, какие будут цены, какой уровень жизни и тогда будем рассчитывать".

Мусороперерабатывающие заводы являются дорогостоящими проектами. А их окупаемость зависит от тарифов на переработку отходов, а также от средств, которые они могут выручить, к примеру, за продажу электрической или тепловой энергии.

"Раньше полномочия устанавливать тарифы на переработку мусора были у Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Но НКРЭКУ могла устанавливать тарифы только тем, чью деятельность лицензирует. Переработку мусора не лицензировали, — поясняет экс-член НКРЭКУ Андрей Герус. — Сейчас сделали наоборот — НКРЭКУ лицензирует, но не имеет права устанавливать тариф".

"Пробоина" в нормативной базе банально не позволяла заводам получать деньги за переработку мусора. Но если исправить эту проблему, останется еще две — низкие тарифы на захоронение и неготовность населения платить больше за утилизацию.

Стоимость захоронения отходов утверждает НКРЭКУ. В среднем в Украине размещение тонны отходов на свалке обойдется в 54,9 грн. В некоторых областях, к примеру, в Винницкой и Киевской, этот показатель выше и составляет 179,29 грн и 103,87 грн соответственно. В Европе же, согласно информации организации "Украина без мусора", тарифы на захоронение еще более существенны. В Чехии, к примеру, размещение на полигоне тонны отходов стоит 20 евро, в Польше — 26,6 евро, в Словении — 22 евро, в Швеции — 47 евро, в Дании — 63,3 евро.

"Чтобы в Украине появился рынок утилизации мусора, захоронение должно быть хотя бы в одну цену с переработкой. Потенциально размещение на полигоне отходов должно стоить гораздо дороже", — говорит Елена Колтик, активистка инициативы "Зеленый свет".

Сейчас захоронение (в сумме около 4 грн каждый месяц) оплачивает каждый украинец: эти средства входят в обслуживание придомовой территории. Сюда можно включить и плату за переработку отходов, после ее запуска, но тогда стоимость обслуживания придомовой территории может вырасти еще на 150-200 грн. Власти на это едва ли смогут пойти, скорее попытаются найти источники дотации предприятий.

Мусороперерабатывающие заводы также могут зарабатывать на продаже энергии, которую вырабатывают. Киевский завод, к примеру, в прошлом году в тепловые сети "Киевэнерго" отпустил 191,7 тыс. Гкал. Согласно действующему тарифу, он заработать около 24 млн грн. Если же для предприятий, которые мусор превращают в энергию, ввести "зеленый тариф", бизнесу станет это более интересно.

Законопроекты по переработке отходов регистрировались в Верховной Раде множество раз. Но до финального голосования ни один из них не дотянул. Тем не менее, Украина в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом обязалась имплементировать в законодательство директивы ЕС об отходах. И за нежелание или неготовность решать "мусорную" проблему в этот раз с нас таки спросят.

Потому в последнее время работа активизировалась. Министерство экологии разработало Национальную стратегию обращения с отходами, а в парламентских комитетах рассматривают сразу три подхода к "очищению" Украины от свалок.

Первый проект закона №4028 был внесен еще в феврале 2016 года. Согласно документу, производители товаров в упаковке должны будут создать организации расширенной ответственности. Эти организации будут самостоятельно собирать и утилизировать производимую упаковку. Потребителей обяжут возвращать тару в места сбора, а производителей товаров в упаковке — обеспечить ее прием. Следить за выполнением планов по утилизации упаковки должна будет Государственная экологическая инспекция. За первый год работы такие организации намерены перерабатывать и утилизировать от 15% до 35% упаковки, через пять лет — от 35% до 65%. Но есть одно "но" — упаковка составляет лишь 40% всего мусора. То есть через пять лет в стране будет перерабатываться лишь 20% всего мусора. Остальные же 80% продолжат и дальше поступать на полигоны.

Второй подход расписан в пакете законопроектов (№4835, №4836, №4837 и №4838) и предлагает возобновить экологический налог, обязав платить производителей упаковки и товаров в упаковке. Часть средств должна идти на компенсацию стоимости утилизации бытовых отходов, вторая — на компенсацию затрат по рекультивации полигонов и свалок, а также строительство новых полигонов. В таком случае плата за переработку товара будет заложена в его стоимость, при этом товар немного подорожает — приблизительно на 15 копеек. Но и у этого варианта есть риск: важно, чтобы средства от этого налога шли в местные бюджеты в виде дотации под целевое использование на переработку отходов. Иначе результата не будет.

Третий вариант описан в законопроекте №5614, который появился в Раде в декабре прошлого года. Инициаторы документа предлагают создать систему депозитной тары. Упаковка должна при покупке маркироваться специальной этикеткой, должны быть созданы операторы депозитной системы, точки сбора, счетные центры. Кроме того, должен быть разработан механизм возврата залоговых средств потребителю, которые он внес при покупке. Но действие закона касается только тары из-под пищевых напитков и не учитывает крепкий алкоголь, транзитную и экспортную продукцию, упаковку из-под детского питания.