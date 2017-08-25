Из украинских магазинов исчезнет дешевый импорт

Дешевый импорт: в Украине может стать меньше импортного товара, а то, что будет завозиться, подорожает. Сейчас отечественный бизнес активно лоббирует введение законодательных барьеров для иностранных конкурентов.





На днях Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) выставило на общественное обсуждение целый пакет законопроектов о защите украинских производителей. В частности, министерство представило документы «О защите национального товаропроизводителя от демпигового импорта», «О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта», «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины» и др.





Законопроекты разработаны МЭРТ при поддержке проекта технической помощи Агентства США по международному развитию (USAID) и, как утверждают чиновники, «при участии ведущих международных экспертов».





Барьеры для импорта





Обоснование необходимости принятия всех этих документов у МЭРТ одно — украинским производителям и так живется несладко, а поставки в нашу страну дешевого импорта еще больше усугубляют ситуацию.





«Недобросовестная практика некоторых стран- торговых партнеров Украины и их производителей- экспортеров может причинить вред отраслям отечественного производства», — утверждается в анализе регуляторного влияния законопроектов на рынок."





Авторы предлагают более активно использовать, в частности, такой инструмент как антидемпинговые и антисубсидированные расследования. Прописаны также новые правила таких расследований, в частности, обязанность для импортера вносить денежный депозит с счет будущей уплаты налогов или штрафов, возможность участия в расследовании всех заинтересованных сторон, включая представителей местного бизнеса и др.





Если имортера уличат в демпинге, он должен будет уплатить антидемпинговую пошлину — сумму спишут с налогового депозита. Конкретные размеры пошлин должен утвердить Кабмин отдельным регуляторным актом.





Так как сейчас в Таможенном кодексе не прописан механизм внесения депозитов, государственный бюджет за 2 года (с 2014 по 2016) недополучил антидемпинговых пошлин более чем на $30 млн., утверждают в МЭРТ.





Черный список





Стоит отметить, что андидемпинговые расследования широко применяются в международной практике. Украинские поставщики также не раз становились «подозреваемые» в таких расследованиях. В частности, из-за демпинга нас заставляли платить по сути заградительные пошлины в отдельных странах (США, Китай, ЕС и др.) на металлопрокат, продукты питания и пр. Украина в разные годы проводила расследования против импортных авто, шоколада, химического сырья.





В этом месяце Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении импорта из Украины ферросилиция, а США изучает возможность введения антидемпинговых пошлин на наш металл.





Украина в мае этого года обвинила в занижении цен российских поставщиков удобрений.





В случае принятия новых законопроектов под угрозой окажутся, в первую очередь, продукты питания. К примеру, ЕС активно субсидирует своих производителей и экспортеров молочной и мясной продукции.





Наверняка украинские контролеры найдут повод придраться к дешевой китайской одежде и обуви, на которые уже давно жалуется отечественный легпром. Это значит, что попавшие в черный список товары вырастут в цене, а некоторые импортеры могут и вовсе отказаться от поставок.



