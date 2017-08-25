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Экономика и Финансы
24 августа 17, 22:34
США утвердили поставку техники Украине на $175 млн - Мэттис
Джеймс Мэттис
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Сегодня в Киеве прошли переговоры министра обороны США с президентом Петром Порошенко
В США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга по результатам переговоров с президентом Петром Порошенко.

"Буквально недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять еще большую обороноспособность Украине", - сказал Мэттис.

Сегодня в Киеве прошли переговоры Мэттиса с Порошенко. Президент высказал удовлетворение обсуждением с Мэттисом предоставления Украине летального вооружения. Вместе с тем, Порошенко подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины. Глава Пентагона сказал, что после возвращения в США намерен рекомендовать "конкретные вещи" американскому руководству относительно предоставления Украине летального вооружения. 

Источник: liga.net

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