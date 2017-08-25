США утвердили поставку техники Украине на $175 млн - Мэттис

В США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе брифинга по результатам переговоров с президентом Петром Порошенко.





"Буквально недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять еще большую обороноспособность Украине", - сказал Мэттис.





Сегодня в Киеве прошли переговоры Мэттиса с Порошенко. Президент высказал удовлетворение обсуждением с Мэттисом предоставления Украине летального вооружения. Вместе с тем, Порошенко подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины. Глава Пентагона сказал, что после возвращения в США намерен рекомендовать "конкретные вещи" американскому руководству относительно предоставления Украине летального вооружения.







