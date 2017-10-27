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Экономика и Финансы
26 октября 17, 16:40
С 2020 года тарифы на медуслуги в Украине станут рыночными
медицина
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Тарифы на медуслуги в Украине с 2020 г. станут рыночными.

Такие данные в ходе конференции по вопросам реформ передал П. Ковтонюк – замминистра здравоохранения. Согласно его словам – когда медреформа дойдет до всех учреждений – то уже с 2020 г. в нее все будут входить технократическими. И тогда эти услуги должны будут оплачиваться согласно рыночным тарифам.

Медицинская реформа в стране была запланирована так, чтобы наиболее трудное стартовал с 2020 г. Но такое решение принять придется – а деньги будут собраны благодаря имеющимся налогам – добавил Ковтонюк.

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Как сообщалось, медицинскую реформу в Украине уже приветствуют послы стран G7.
URA-Inform
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