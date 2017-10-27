"Укрзализныця" запускает поезд Киев-Черкассы

ПАО "Укрзализныця" с 10 декабря 2017 года назначает региональный поезд № 782/781 Киев-Черкассы.

"Мы меняем подходы к разработке графика движения пассажирских поездов и их маршрутов... Считаю, что популярное сообщения Киев-Черкассы может стать именно таким, где мы предложим нашим пассажирам альтернативу автотранспорта", — отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Поезд № 782/781 Киев-Черкассы будет курсировать ежедневно. Из Киева он будет отправляться в 19:16 и прибывать в Черкассы в 22:40. В обратном направлении он будет отправляться в 07:51 и прибывать в Киев в 11:15.

Расстояние от Киева до Черкасс поезд будет преодолевать за 3 часа 24 минуты.