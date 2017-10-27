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Экономика и Финансы
27 октября 17, 21:17
"Укрзализныця" запускает поезд Киев-Черкассы
Укрзализныця
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В "Укрзализныце" назначили курсирование поезда сообщением Киев-Черкассы. Поезд будет в пути 3,5 часа.

ПАО "Укрзализныця" с 10 декабря 2017 года назначает региональный поезд № 782/781 Киев-Черкассы.

"Мы меняем подходы к разработке графика движения пассажирских поездов и их маршрутов... Считаю, что популярное сообщения Киев-Черкассы может стать именно таким, где мы предложим нашим пассажирам альтернативу автотранспорта", — отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Поезд № 782/781 Киев-Черкассы будет курсировать ежедневно. Из Киева он будет отправляться в 19:16 и прибывать в Черкассы в 22:40. В обратном направлении он будет отправляться в 07:51 и прибывать в Киев в 11:15.

Расстояние от Киева до Черкасс поезд будет преодолевать за 3 часа 24 минуты.
Delo
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