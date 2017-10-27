Украине не хватает на выплаты субсидий 10 миллиардов гривен

Известно, что обязательства Украины по субсидиям на десять миллиардов гривен уже превысили заложенные средства в государственный бюджет. Такие данные в эфире одной из телепрограмм распространил замминистра финансов С. Марченко.

Он отметил, что министерство ранее уже столкнулось с вопросом нехватки денег летом. Тогда Минфин с просьбой о выделении еще 14 миллиардов гривен обращался в парламент – следовало внести в госбюджет такие изменения. И сейчас Минфин также отыщет способ решения этой проблемы.

Как сообщалось, ранее В. Гройсман поведал о финансировании субсидий.