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Новости
Экономика и Финансы
27 октября 17, 21:19
Украине не хватает на выплаты субсидий 10 миллиардов гривен
Субсидии
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Летом 2017 г. Минфин уже просил некоторые дополнительные средства – для погашения задолженности.

Известно, что обязательства Украины по субсидиям на десять миллиардов гривен уже превысили заложенные средства в государственный бюджет. Такие данные в эфире одной из телепрограмм распространил замминистра финансов С. Марченко.

Он отметил, что министерство ранее уже столкнулось с вопросом нехватки денег летом. Тогда Минфин с просьбой о выделении еще 14 миллиардов гривен обращался в парламент – следовало внести в госбюджет такие изменения. И сейчас Минфин также отыщет способ решения этой проблемы.

Как сообщалось, ранее В. Гройсман поведал о финансировании субсидий.
URA-Inform
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