Киев стал вторым городом в мире по дороговизне аренды жилья

Киев оказался на втором месте в рейтинге городов с самой высокой стоимостью аренды жилья относительно средней зарплаты. Об этом сообщает Bloomberg, основываясь на данных статистического сервиса Numbeo.





Согласно этим данным, средняя стоимость аренды жилья в Киеве составляет $609 в месяц, что составляет 213% средней зарплаты ($286).





На первом месте в рейтинге - Каракас, где аренда жилья более чем в 14 раз превышает зарплату.





В первую десятку городов в этом рейтинге также вошли в порядке убывания Ханой, Мумбаи, Буэнос-Айрес, Богота, Москва, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай.







