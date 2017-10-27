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Экономика и Финансы
27 октября 17, 21:47
Киев стал вторым городом в мире по дороговизне аренды жилья
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Средняя стоимость аренды жилья в Киеве в два раза больше средней зарплаты
Киев оказался на втором месте в рейтинге городов с самой высокой стоимостью аренды жилья относительно средней зарплаты. Об этом сообщает Bloomberg, основываясь на данных статистического сервиса Numbeo.

Согласно этим данным, средняя стоимость аренды жилья в Киеве составляет $609 в месяц, что составляет 213% средней зарплаты ($286).

На первом месте в рейтинге - Каракас, где аренда жилья более чем в 14 раз превышает зарплату.

В первую десятку городов в этом рейтинге также вошли в порядке убывания Ханой, Мумбаи, Буэнос-Айрес, Богота, Москва, Рио-де-Жанейро, Пекин и Шанхай.


Источник: liga.net
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