В Киеве состоялся "конопляный марш свободы" (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно информации украинских СМИ, участники марша требовали отменить уголовную ответственность за хранение незначительного количества конопли без цели сбыта. Таким образом, активисты считают это ненормальной ситуацией и просят заменить уголовную ответственность на административную (штраф).

Еще одным требованием было к украинскому правительство утвердить порядок использования каннабиса для научных целей согласно ст. 20 Закона Украины о наркотических средствах. По мнению всех этих людей, это позволит наконец начать научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств.

Добавим, что сам правопорядок в Киеве охраняли около 10 полицейских.

Напомним, как сообщалось, местный житель Кировоградской области организовал у себя на дому лабораторию по производств наркотиков.