Почему Украине выгоден перевод часов?

Это воскресенье для украинцев на час длиннее. В 4 часа утра 29 октября стрелки часов перевели на час назад, и страна перейдет на зимнее время. В ближайшее время эта традиция останется: в профильном комитете Рады нам сообщили, что законопроектов об отмене летнего времени не зарегистрировано.





Как уточнили в НИИ "Николаевская астрономическая обсерватория", зимнее время в Украине соответствует астрономическому — в 12 часов дня (полдень) солнце стоит в наивысшей точке — зените. Летом же солнце поднимается в зенит в 13 часов дня из-за того, что часы в последнюю субботу марта переводят на час вперед.













Переводят не все





Две трети стран в мире не переводят стрелки в зависимости от времени года (см. инфографику). Хотя в разные годы около 50 стран экспериментировали с переводом стрелок, но со временем от этого отказались. Например, Чили, вытянувшаяся на 6,5 тыс. км с севера на юг четырежды вводила и отменяла летнее время, вернув его последний раз в 2016 году.





Научный сотрудник "Николаевской астрономической обсерватории" Феликс Бушуев разъяснил "Сегодня", что перевод часов имеет экономический смысл именно в наших средних широтах, где световой день зимой и летом отличается по продолжительности почти вдвое — 8 часов зимой и 16 часов летом.





Возле экватора (нулевая широта) и на 3300 км на север и юг от него, где день и ночь почти одинаковы, экономического смысла в переводе часов нет. Именно этим объясняется, что смена времени есть в Европе, США и Канаде, но нет ее в странах Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. До 2015 года переводили часы в России, но отказались, оставив навсегда зимнее время.





Украина и время





Наша страна живет по киевскому времени, которое соответствует 2-му часовому поясу (+2 часа от времени по Гринвичу, принятого за точку отсчета). Хотя географически 5% территории из этого пояса "выпадают": часть Закарпатской области попадает в 1-й часовой пояс, а Луганская и часть Харьковской и Донецкой — в 3-й. Поэтому, по словам Бушуева, когда в Киеве 12:00, то в Луганске "по солнцу" должно быть 12:40, а в Ужгороде — только 11:35. Из-за этого в восточных областях люди недовольны летним временем, так как там светает в 3 часа ночи, а в западных — зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно.





Экономия и здоровье





Считается, что ранний подъем летом и поздний зимой уменьшает потребление электроэнергии в стране. По оценкам экономистов, экономия — до 1 доллара на каждого украинца в год или порядка 40 млн долларов в год (0,15% госбюджета).





А вот медики против. Член-корреспондент АМН Украины Василий Лазоришинец говорит, что "зимнее" время более приемлемо для человеческого организма, поскольку оно соответствует его биологическим ритмам. От смены учета времени больше всего страдают сердечники и "совы".



