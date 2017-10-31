Чего украинцам ожидать в ноябре? Тарифы, пенсия, субсидия

В бюджетах украинских семей будут как плюсы, так и минусы. Первых, все же, больше.





Об этом сообщает «Народная Правда» со ссылкой на «Обозреватель«.





Пенсия





Благодаря пенсионной реформе часть граждан, в октябре не получивших доплаты к пенсиям, в ноябре получат их. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, пенсия увеличилась для 10,24 миллионов пенсионеров, то есть для 90%.





Согласно данным Кабмина, после осовременивания размер пенсий в среднем увеличился на 559 грн, то есть средняя пенсия с 1886 гривен выросла до 2446, а минимальная — до 1452 грн.





Субсидии





Если в минувший отопительный сезон удалось сэкономить на субсидиях, то в ноябре можно за неиспользованную их часть будет получить разовую компенсацию. Написав заявление, можно будет получить компенсацию за сэкономленные энергоресурсы в таких пределах: электрическое отопление — эквивалент стоимости 150 кВт (до 135 грн). Индивидуальное газовое отопление — эквивалент стоимости 100 куб. газа (до 700 грн).





Интернет





«Воля» — крупнейший в стране телекоммуникационный провайдер предупредил пользователей, что с ноября повысит тарифы — до 10% в зависимости от пакета. О намерении повысить тарифы заявили и иные интернет-провайдеры, мотивируя это инфляцией, а также изменением отношений с медиагруппами.





Железная дорога





«Укрзалізниця» с ноября обещает полноценно кормить даже ночью. Евгений Кравцов, и.о. главы правления «Укрзалізници» написал в Twitter: «В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах». Предзаказ блюд можно будет делать, только приобретая билеты.





Тарифы





С ноября на 7,5-7,8% ожидает рост тарифов на газ промышленных потребителей. В частности, мин. цена отпускаемого на условиях предоплаты от «Нафтогаза» газа с 8164 грн вырастет до 8805 грн за 1 тысячу куб-ов с учетом НДС, а максимальные цены — с 9016 до 9692 грн за 1 тысячу куб-ов с учетом НДС.





Напомним, буквально накануне вице-премьер-министр Павел Розенко утверждал, что правительству не нужны дополнительные средства из казны для оплаты субсидий.





Как известно, 15 октября в Украине стартовал отопительный сезон 2017/2018. Но количество семей, которые получат право на коммунальную субсидию от государства, уменьшится по сравнению с прошлым сезоном.







