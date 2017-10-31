Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.15
USD
26.83
RUB
0.46
EUR
31.25
USD
26.86
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
31 октября 17, 19:18
Чего украинцам ожидать в ноябре? Тарифы, пенсия, субсидия
субсидия,платежка.тарифы
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Как поменяются расходы и льготы в ноябре 2017 года.
В бюджетах украинских семей будут как плюсы, так и минусы. Первых, все же, больше.

Об этом сообщает «Народная Правда» со ссылкой на «Обозреватель«.

Пенсия

Благодаря пенсионной реформе часть граждан, в октябре не получивших доплаты к пенсиям, в ноябре получат их. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, пенсия увеличилась для 10,24 миллионов пенсионеров, то есть для 90%.

Согласно данным Кабмина, после осовременивания размер пенсий в среднем увеличился на 559 грн, то есть средняя пенсия с 1886 гривен выросла до 2446, а минимальная — до 1452 грн.

Субсидии

Если в минувший отопительный сезон удалось сэкономить на субсидиях, то в ноябре можно за неиспользованную их часть будет получить разовую компенсацию. Написав заявление, можно будет получить компенсацию за сэкономленные энергоресурсы в таких пределах: электрическое отопление — эквивалент стоимости 150 кВт (до 135 грн). Индивидуальное газовое отопление — эквивалент стоимости 100 куб. газа (до 700 грн).

Интернет

«Воля» — крупнейший в стране телекоммуникационный провайдер предупредил пользователей, что с ноября повысит тарифы — до 10% в зависимости от пакета. О намерении повысить тарифы заявили и иные интернет-провайдеры, мотивируя это инфляцией, а также изменением отношений с медиагруппами.

Железная дорога

«Укрзалізниця» с ноября обещает полноценно кормить даже ночью. Евгений Кравцов, и.о. главы правления «Укрзалізници» написал в Twitter: «В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах». Предзаказ блюд можно будет делать, только приобретая билеты.

Тарифы

С ноября на 7,5-7,8% ожидает рост тарифов на газ промышленных потребителей. В частности, мин. цена отпускаемого на условиях предоплаты от «Нафтогаза» газа с 8164 грн вырастет до 8805 грн за 1 тысячу куб-ов с учетом НДС, а максимальные цены — с 9016 до 9692 грн за 1 тысячу куб-ов с учетом НДС.

Напомним, буквально накануне вице-премьер-министр Павел Розенко утверждал, что правительству не нужны дополнительные средства из казны для оплаты субсидий.

Как известно, 15 октября в Украине стартовал отопительный сезон 2017/2018. Но количество семей, которые получат право на коммунальную субсидию от государства, уменьшится по сравнению с прошлым сезоном.


источник: ru.narodna-pravda.ua
Ещё по теме:
Война на тарифном фронте: новые подорожания и аферы
Какой в Украине размер максимальной пенсии?
На что хватает пенсии.в Украине? Что изменится после реформы
Что будет с тарифами за "коммуналку", рассказал глава НКРЭКУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Почему Украине выгоден перевод часов?
noimageУкраинских школьников будут учить с помощью LEGO
noimageВ Киеве состоялся "конопляный марш свободы" (ФОТО, ВИДЕО)
noimageКиев стал вторым городом в мире по дороговизне аренды жилья
noimageУкраине не хватает на выплаты субсидий 10 миллиардов гривен
Лента новостей