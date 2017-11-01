Убедит ли пенсионная реформа 30-летних работать "по-белому"?

На прошлой неделе Пенсионный фонд завершил выплаты пенсий за октябрь — первый месяц после обещанного правительством "осовременивания". В результате общая сумма выплат по сравнению с предыдущим месяцем существенно увеличилась на 29% и составила 29,1 млрд грн.

Повышение стало результатом принятого 3 октября пенсионного документа, который разработал и пролоббировал Кабинет министров. Изменения уверенно нарекли "пенсионной реформой". Хотя ряд экспертов и депутатов предлагали называть закон лишь "индексацией" или "осовремениванием", но никак не реформой.

"Настоящая реформа должна заключаться в изменении принципов системы пенсионного обеспечения граждан", — прокомментировал принятый закон президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак. Он настаивает, что необходимо обсуждать накопительный уровень в стране. Ведь только накопительная система может обеспечить достойный уровень пенсий через 20-30 лет.

Премьер Владимир Гройсман и министр социальной политики Андрей Рева категорические не согласны с такой оценкой их детища.

"Главным для нас было создать справедливую систему, а не разово повысить пенсию", — подчеркивает министр соцполитики.

Андрей Рева отмечает, что принятый документ "снимает угрозы для Пенсионного фонда Украины", "убирает несправедливость и неэффективность солидарного уровня, а также ликвидирует уравниловку". Из-за них-то сейчас, по мнению главы Минсоца, и наблюдается тенизация занятости, которая в свою очередь приводит к дефициту Пенсионного фонда.

Принятый закон в первую очередь выгоден для пенсионеров, которые уже давно вышли на пенсию. При пересчете выплат за октябрь изменили два показателя — среднюю зарплату по Украине, из которой уплачены взносы, а также величину оценки одного года страхового стажа. Первый повысили в три раза, а второй снизили с 1,35 до 1. В результате, как сообщалось выше, объем пенсионных выплат вырос на 29%.

Пенсии в Украине рассчитываются исходя из трех базовых показателей: средней зарплаты в стране (за три последних года до назначения пенсии), зарплаты человека, из которой он платил взносы, а также его стажа. При этом всем большинство пенсионеров получают минималку.

"До реформы 8 из практически 12 млн пенсионеров получали пенсионные выплаты на минимальном уровне", — говорит Александра Бетлий из Института экономических исследований и политических консультаций.

Хотя за последние 10 лет средняя годовая зарплата по стране, из которой платились взносы, существенно изменилась. Если в 2007-м она составляла 1,2 тыс. грн, то по итогам восьми месяцев 2017 — превысила 6 тыс. грн. Но для расчета выплат всем "старым" пенсионерам стабильно использовался именно первый показатель, несмотря даже на инфляцию 2014-2016 гг.

В этом и заключалась "несправедливость" солидарного уровня: выплаты двум пенсионерам с одинаковым стажем, которые работали на одной и той же позиции, в разы отличались, в зависимости от года выхода на пенсию.

Ведь средняя зарплата продолжала расти, а адекватного процесса пересчета выплат для "старых" пенсионеров не было.

Потому правительственным законом пенсии "осовременили", применив показатель средней зарплаты, из которой уплачивали взносы, на уровне 3 764 грн. Кроме того правительство и депутаты решили повысить минимальную пенсию для пенсионеров, у которых есть необходимый стаж, с 1 312 грн до 1 452 грн. А для тех же украинцев, у кого стажа недостает, выплаты выросли с 949 грн до 1 373 грн в месяц.

Когда министр социальной политики, премьер-министр и другие сторонники реформы говорят, что принятый документ сделает систему справедливой и повысит выплаты, речь в первую очередь идет о позитивах для граждан, которые вышли на пенсию несколько лет назад.

Но что же ожидает будущих пенсионеров? Как сказала глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Людмила Денисова, для них "справедливость немного другая".

Министры экономразвития и финансов, а также премьер поздравляют главу Минсоца с принятием реформы. Фото: kmu.gov.ua

Для проведения реформы правительству нужно решить главную проблему — сократить дефицит Пенсионного фонда, который рубит любые благие начинания на корню.

Андрей Рева заявлял, что законопроект упирался в дефицит Пенсионного фонда в размере около 140 млрд грн. "В 2008 году перед выборами, чтобы поднять пенсионерам выплаты правительство решило рассчитывать стаж с коэффициентом 1,35. То есть расходы выросли на 35%. А как их финансировать? Решение было банальным — деньги взяли из кредита МВФ, — сетует Рева. — Позже, чтобы немного сократить выплаты, подняли пенсионный возраст для женщин, но коэффициент не тронули. Так в ПФУ образовалась дыра. Ее финансировали за счет заимствований из госказначейства, сумма которых за 2008-2014 года составила 48 млрд грн. Но в 2015-м появилась новая гениальная идея — снизить ставку ЕСВ с 38% до 22%. Мол, как только ее снизим, всем станет стыдно и начнут выходить из тени".

Принятые ранее (при Кабминах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка) решения разбалансировали пенсионную систему, уверяет министр соцполитики. Согласно данным казначейства, после снижения ставки в 2016-м поступления от ЕСВ снизились на 53,8 млрд грн (или на 29%) до 131,89 млрд грн. Потому дотации из госбюджета в адрес Пенсионного фонда тогда также выросли в полтора раза — с 95 до 145 млрд грн.

Поэтому для ликвидации дефицита правительство решило повысить минимальную зарплату, что в свою очередь дало дополнительные поступления в ПФУ.

"Во-вторых, нужно было устранить дисбаланс в самом фонде: либо поднимать ставку ЕСВ, либо понижать коэффициент страхового стажа (остановились на втором — Ред.). В-третьих, мы должны были сделать так, чтобы число плательщиков ЕСВ расширилось с текущих 12 млн (из 26 млн трудоспособных граждан — Ред.) хотя бы до 16-17 млн", — поясняет министр соцполитики.

Таким образом, уже второе правительство решило сделать ставку на детенизацию, чтобы расширить количество плательщиков ЕСВ. Правда, если в первом случае уповали на добровольное "обеление" зарплат, то во втором намерены всячески принуждать к выходу из тени.

Так, подняв минимальную зарплату до 3200 грн с начала 2017-го, правительство вынудило работодателей немного уменьшить долю зарплат в конвертах. Таким образом Кабмин фактически сгладил потери от ЕСВ после снижения ставки до 22%.

С другой стороны увеличение страхового стажа до 25 лет с 2018-го и до 35 лет с 2028-го, которое предусмотрено пенсионной реформой, частично решает проблему неформальной занятости, говорит Александра Бетлий. Мол, украинцы должны будут с молодости думать о том, чтобы официально трудоустраиваться и, соответственно, платить хотя бы минимальные взносы. Ведь без соответствующего официального стажа им придется выходить на пенсию не в 60, а в 63 или 65 лет.

"Это уже стимул. Я убежден, что большинство людей, заинтересованы в том, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, а не в 65 лет. Сегодня на карман можно получить больше, но завтра у вас будут проблемы. По нашим оценкам, мы получаем несколько миллионов союзников по легализации", — рассказывает Рева.

Параллельно правительство намерено ужесточить систему контроля за работодателями. С 2017-го года выросли штрафы за каждого неоформленного сотрудника (до 96 тыс. грн), а также за недопуск к проверке инспектора по труду (320 тыс. грн). В Минсоцполитики и в правительстве рассчитывают, что даже угроза применения таких санкций вынудит работодателей официально трудоустраивать сотрудников и платить взносы. Вдобавок право проверять бизнес в вопросах занятости с 2017-го получили местные органы самоуправления.

Премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко после подписания закона главой государства. Фото: kmu.gov.ua

Принятая пенсионная реформа фактически вынуждает работодателей платить минимальные взносы за сотрудников. Либо же загоняет полностью в тень, но это будет скорее исключением. При этом реформа практически не стимулирует сотрудников показывать реальную зарплату и платить ЕСВ из нее, а не из минималки в 3200 грн.

Логика украинцев в следующем: зачем платить взносы из реальной зарплаты, если пенсионные выплаты в итоге будут минимальными.

И в этом есть определенный смысл. По крайней мере с октября разница в выплатах между честно заработавшими на минимальную трудовую пенсию и теми, кто не заработал на стаж, сократилась до 80 грн.

Даже отдельный украинец, который платит ЕСВ из зарплаты, в несколько раз превышающей среднюю, из-за действующей формулы все равно будет получать сравнительно небольшую пенсию. Ведь его выплаты напрямую зависят от размера средней зарплаты по стране, из которой платились взносы.

Поспособствовать этому может обещанная правительством автоматическая индексация. То есть ежегодный пересчет выплат в зависимости от показателей роста инфляции и средней зарплаты, из которой платились взносы.

Ну и накопительная система также должна помочь в установлении справедливой пенсии. Пока второй уровень пенсионной системы только обсуждается, хотя определенные дедлайны для него уже установлены: накопительные пенсионные фонды для профессий с вредными условиями труда должны начать работать с 2019-го.

Но все равно только пересмотр нынешней формулы начисления пенсий может стать пряников, который заставит молодежь стремиться к белым зарплатам.