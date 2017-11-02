В киевском метро вновь переходят на "Карточку киевлянина"

С 1 декабря 2017 года проезд в киевском метрополитене для льготных категорий пассажиров будет осуществляться исключительно с помощью "Карточки киевлянина". Соответствующие объявление размещено на станциях метрополитена.
Как объяснила советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, ранее киевские льготники уже полностью переходили на "Карточку киевлянина". Однако из-за признания неплатежеспособным банка "Крещатик", где оформлялись "Карты киевлянина", пришлось вновь вводить проезд льготников по удостоверениям.
Напомним, по данным Национального банка Украины, 5 апреля 2016 года правление Национального банка Украины приняло постановление № 234 "Об отнесении ПАО КБ "Хрещатик" в категории неплатежеспособных".
Обязательства по переоформлению "Карты киевлянина" взял на себя Ощадбанк.
"Ощадбанк взял на себя полномочия переоформить эту карту. Соответственно, Киевсовет принял решение (Об утверждении городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2016-2018 годы"), что на период, пока идет переоформление карты, вновь дать возможность льготникам пользоваться льготным документом", — рассказала Макогон.
Она также уточнила, что Департамент социальной политики должен подать в Киевсовет информацию о состоянии оформления карты киевлянина, и после Киевсовет будет принимать решение, продолжать ли сроки пользования и "Картой киевлянина", и льготным удостоверением.
Напомним, что для получения карты необходимо обратиться в отделения "Ощадбанка", имея паспорт и идентификационный номер, справку с места работы или учебы. Для льготных категорий населения после получения карты в банке, необходимо обратиться в районные управления социальной защиты, имея дополнительно документ, подтверждающий льготу. Процесс изготовления карты в "Ощадбанке" занимает от двух до четырех недель.Категорія громадян, яким надано право безоплатного проїзду Вид документа, що дає право на безоплатний проїзд Пункт до 01.12.2017 з 01.12.2017 14. Пенсіонери Пенсійне посвідчення або Картка киянина Картка киянина п.3,
підпункт 5.1 п.5
15. Інваліди III групи Пенсійне посвідчення або Картка киянина Картка киянина п.3,
підпункт 5.1 п.5
16. Учасники війни Посвідчення учасника війни або Картка киянина Картка киянина п.3,
підпункт 5.1 п.5
17. Члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни Посвідчення члена сім"ї загиблого (померлого) ветерана війни або Картка киянина Картка киянина п.3,
підпункт 5.1 п.5
18. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною Орден Героя Небесної сотні, Посвідчення героя Радянського Союзу, книжка кавалера ордена Слави, документ, що підтверджує нагородження 4 медалями "За відвагу"
або Картка киянина Картка киянина п.3,
підпункт 5.1 п.5
19. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною Посвідчення героя Соціалістичної праці, героя України, книжка кавалера орденів трудової Слави або Картка киянина Картка киянина п.3,
підпункт 5.1 п.5
20. Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом 1 групи , дитиною-інвалідом або за престарілим, який досяг 80-річного віку Довідка про отримання компенсаційної виплати або про отримання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, що видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, та документ, який посвідчує особу або Картка киянина Картка киянина п.3,
абзац 2
підпункту 5.4 п.5
21. Батьки багатодітної сім'ї Посвідчення батьків багатодітної сім'ї або Картка киянина Картка киянина п.3,
підпункт 5.1 п.5
22. Особи, які не мають права на пенсію в розумінні Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу або Картка киянина Картка киянина п.3,
підпункт 5.1 п.5
23. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання Учнівський квиток Учнівський квиток п.3,
підпункт 5.3 п.5