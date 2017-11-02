В киевском метро вновь переходят на "Карточку киевлянина"

С 1 декабря 2017 года проезд в киевском метрополитене для льготных категорий пассажиров будет осуществляться исключительно с помощью "Карточки киевлянина". Соответствующие объявление размещено на станциях метрополитена.

Как объяснила советник начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, ранее киевские льготники уже полностью переходили на "Карточку киевлянина". Однако из-за признания неплатежеспособным банка "Крещатик", где оформлялись "Карты киевлянина", пришлось вновь вводить проезд льготников по удостоверениям.

Напомним, по данным Национального банка Украины, 5 апреля 2016 года правление Национального банка Украины приняло постановление № 234 "Об отнесении ПАО КБ "Хрещатик" в категории неплатежеспособных".

Обязательства по переоформлению "Карты киевлянина" взял на себя Ощадбанк.

"Ощадбанк взял на себя полномочия переоформить эту карту. Соответственно, Киевсовет принял решение (Об утверждении городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2016-2018 годы"), что на период, пока идет переоформление карты, вновь дать возможность льготникам пользоваться льготным документом", — рассказала Макогон.

Она также уточнила, что Департамент социальной политики должен подать в Киевсовет информацию о состоянии оформления карты киевлянина, и после Киевсовет будет принимать решение, продолжать ли сроки пользования и "Картой киевлянина", и льготным удостоверением.

Напомним, что для получения карты необходимо обратиться в отделения "Ощадбанка", имея паспорт и идентификационный номер, справку с места работы или учебы. Для льготных категорий населения после получения карты в банке, необходимо обратиться в районные управления социальной защиты, имея дополнительно документ, подтверждающий льготу. Процесс изготовления карты в "Ощадбанке" занимает от двух до четырех недель.