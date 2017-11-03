В Украине начнется строительство патронного завода

"В ближайшее время на мощностях одного из частных предприятий будет закладываться патронный завод, на котором будут производить патроны калибра от 5,45 до 14,5 мм", — об этом в интервью Delo.UA сообщил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко.

На будущем заводе будут производить все калибры — и НАТОвские, и отечественные. "Дело в том, что для производства гильз разного калибра на том оборудовании меняется только штамповка (пресс-форма). Один станок может производить гильзы как под калибр по стандартам НАТО, так и под другие стандарты", — пояснил Бровченко.

Планируется, что выпуск патронов на этом заводе начнется через год.

Поначалу патроны будут на 60-70% состоять из импортных материалов: поставщики оборудования хотели, чтобы первые партии производились на их материалах. Но потом произойдет замещение на отечественные компоненты и сырье.

В СМИ звучали две компании, как наиболее вероятные производители патронов в Украине. Первая — это корпорация "Таско", в которую входят 25 предприятий ВПК и конструкторских бюро. В мае InfoResist сообщал, что "Таско" уже подготовила два цеха завода по производству боеприпасов.

Stiletto представила свою продукцию на выставке "Оружие и безопасность-2017". Фото: Э.Солдатова

Вторая компания — британская Stiletto Systems Ltd., которая специализируется на разработке боеприпасов и стрелкового оружия. Этим летом Stiletto в сотрудничестве с канадской MAGNUM заявляли о готовности участвовать в возможном тендере МЭРТ по созданию в Украине нового производства боеприпасов. Эти западные компании готовы обеспечить в течение двух лет проектирование и строительство завода по производству стрелковых и артбоеприпасов калибром от 5,45 до 152 мм мощностью до 100 млн патронов в год.

Следует также напомнить, что когда в апреле этого года оформляли конфискацию 1,4 млрд долларов "семьи" Януковича, президент Петр Порошенко заявил, что "эти деньги должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов".