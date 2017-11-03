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Экономика и Финансы
3 ноября 17, 09:31
Гривна в пятницу вновь опустилась
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Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 ноября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2693,1378 грн;

100 евро - 3136,1590 грн;

10 российских рублей - 4,6364 грн.

При этом регулятор установил на 3 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1103,576352;

Серебро - 14,638876;

Платина - 790,706988;

Палладий - 844,284948.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 2 ноября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2687,8403 грн;

100 евро - 3121,1202 грн;

10 российских рублей - 4,6218 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.
URA-Inform
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