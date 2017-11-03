В Киеве появилась антиконфликтная "полиция диалога"

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, новосозданный отдел превентивной коммуникации призван в первую очередь наладить взаимодействие с организаторами массовых мероприятий. "Такие полицейские пытаются предупредить какие-либо конфликтные ситуации, разъяснять действия полиции и останавливать агрессивных граждан не силовыми методами, а словом", — отмечается в сообщении.

В состав отдела вошло 12 сотрудников. Все они прошли обучение на соответствующих тренингах-семинарах при содействии Консультативной миссии Европейского Союза.

Столичные антиконфликтные группы впервые были задействованы для обеспечения правопорядка во время Дня независимости Украины. На сегодняшний день на их счету уже около сотни проведенных массовых мероприятий политического, спортивного, развлекательного, культурно-массового направления, а также митинги и демонстрации.

О работе подразделения рассказала начальник Отдела превентивной коммуникации ГУ Национальной полиции в Киеве Виктория Азарова: "Мы постоянно мониторим и анализируем интернет-сети относительно запланированных мероприятий с участием граждан, оцениваем степень риска при их проведении, настроение участников и прогнозируем изменения в развитии ситуации. Поэтому работники Отдела преимущественно работают на предупреждение столкновений и конфликтов. Для необходимого взаимодействия наши сотрудники заранее устанавливают контакт как с организаторами, так и с участниками массовых мероприятий".

При этом руководитель отметила, что негласным лозунгом работы подразделения являются "послушай и услышь".