Гривна катится вниз

Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 ноября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:





– 100 долларов США – 2693,1378 гривны (+5,2975);





– 100 евро – 3136,1590 гривны (+15,0388);





– 10 российских рублей – 4,6364 гривны (+0,0146).





Курс доллара на межбанковском валютном рынке 2 ноября по сравнению с предыдущим торговым днем вырос в покупке и продаже на 5 копеек, до 26,93-26,95. Курс евро в покупке и продаже вырос на 16 копеек, до 31,42-31,44 гривен. Курс российского рубля не изменился и составил 0,461-0,462 гривен.





Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что доллар в 2018 году вряд ли подорожает до 30 гривен, поскольку цифра, заложенная в бюджет, – чисто техническая.



