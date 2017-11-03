Гривна катится вниз

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3 ноября 17, 16:17
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Курс доллара на межбанковском валютном рынке 2 ноября по сравнению с предыдущим торговым днем вырос в покупке и продаже на 5 копеек
Национальный банк Украины установил на пятницу, 3 ноября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2693,1378 гривны (+5,2975);

– 100 евро – 3136,1590 гривны (+15,0388);

– 10 российских рублей – 4,6364 гривны (+0,0146).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 2 ноября по сравнению с предыдущим торговым днем вырос в покупке и продаже на 5 копеек, до 26,93-26,95. Курс евро в покупке и продаже вырос на 16 копеек, до 31,42-31,44 гривен. Курс российского рубля не изменился и составил 0,461-0,462 гривен.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что доллар в 2018 году вряд ли подорожает до 30 гривен, поскольку цифра, заложенная в бюджет, – чисто техническая.

Источник: sobytiya.net
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