Розенко поведал о новой системе льгот

Так, вице-премьер нашей страны Павел Розенко поведал о том, что Украина от категории людей, которые вправе получать заслуженные льготы, не будет отказываться. Такие данные распространила его пресс-служба – при помощи социальной сети.

По словам Розенко - Украина не откажется от граждан, которые имеют право на свои законные льготы, к примеру - от ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Также Розенко отметил, что отменят при этом льготы людям, которые им не требуются. К примеру, льготы были отменены депутатам.

Как сообщалось, Кабмин ранее установил, за что именно смогут лишить статуса участника военных действий и положенных согласно этому статусу льгот.