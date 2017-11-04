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Экономика и Финансы
4 ноября 17, 08:58
Розенко поведал о новой системе льгот
Павел Розенко
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Украина не намерена отказываться от людей, которые имеют право на свои заслуженные льготы.

Так, вице-премьер нашей страны Павел Розенко поведал о том, что Украина от категории людей, которые вправе получать заслуженные льготы, не будет отказываться. Такие данные распространила его пресс-служба – при помощи социальной сети.

По словам Розенко - Украина не откажется от граждан, которые имеют право на свои законные льготы, к примеру - от ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Также Розенко отметил, что отменят при этом льготы людям, которые им не требуются. К примеру, льготы были отменены депутатам.

Как сообщалось, Кабмин ранее установил, за что именно смогут лишить статуса участника военных действий и положенных согласно этому статусу льгот.
URA-Inform
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