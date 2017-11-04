Розенко рассказал, когда повысят пенсии инвалидам

Социальные пенсии привязаны не к пенсионной реформе, а к прожиточному минимуму





Пенсии для инвалидов в сторону повышения пересчитают после 1 декабря, когда в Украине вырастет уровень прожиточного минимума, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко на телеканале "112 Украина".





"Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря", – объяснил вице-премьер.







