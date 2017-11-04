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Экономика и Финансы
4 ноября 17, 11:46
Розенко рассказал, когда повысят пенсии инвалидам
пенсия
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Пенсии для инвалидов пересчитают после 1 декабря
Социальные пенсии привязаны не к пенсионной реформе, а к прожиточному минимуму

Пенсии для инвалидов в сторону повышения пересчитают после 1 декабря, когда в Украине вырастет уровень прожиточного минимума, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко на телеканале "112 Украина".

"Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря", – объяснил вице-премьер. 


источник: zn.ua
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