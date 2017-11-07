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Новости
Экономика и Финансы
6 ноября 17, 10:18
Нефть Brent торгуется выше $62 за баррель
нефть
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В понедельник утром, шестого ноября, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent выросли в цене до 62 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, цены на нефть марки Brent поднялись на 62,27. В свою очередь это на 0,29% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,86 доллара за баррель, прибавив 0,40%.

Напомним, организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Спрос повысится на полтора процента ( плюс 30 тыс дополнительных баррелей) и составит 97 млн баррелей в сутки. 
URA-Inform
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