Нефть Brent торгуется выше $62 за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, цены на нефть марки Brent поднялись на 62,27. В свою очередь это на 0,29% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,86 доллара за баррель, прибавив 0,40%.

Напомним, организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Спрос повысится на полтора процента ( плюс 30 тыс дополнительных баррелей) и составит 97 млн баррелей в сутки.