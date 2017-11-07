Еще один банк признан неплатежеспособным

Национальный банк Украины (НБУ) отнес ПАО "Банк Богуслав" (Киев) к категории неплатежеспособных, сообщается на веб-сайте Центробанка.

Соответствующее решение №708-рш/БТ приняло правление НБУ 6 ноября.

Банк Богуслав подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение августа-октября 2017 года руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации, в частности, путем погашения неработающих активов, увеличения объема обеспечения по кредитам.

"Однако, по состоянию на 1 ноября 2017 года Банк Богуслав не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных планом реструктуризации в части увеличения уставного капитала, в результате чего банк не достиг запланированного размера уставного капитала и запланированного размера регулятивного капитала", — говорится в сообщении НБУ.

Размер регулятивного капитала Банка Богуслав на 1 ноября 2017 года был меньше одной трети от минимального уровня. Таким образом, в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Нацбанк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 октября 2017 года 96% (5,6 тыс. человек) всех вкладчиков Банка Богуслав получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов объемом около 178 млн грн.

По состоянию на 1 ноября 2017 года владельцы существенного участия в Банке Богуслав — Владимир Романенко и Наталья Вакуленко.