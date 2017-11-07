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Новости
Экономика и Финансы
6 ноября 17, 20:03
Мобильным операторам разрешили строить вышки без разрешения
Вышка
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Кабинет министров отменил обязательную процедуру получения операторами мобильной связи разрешений на строительство мобильных вышек, сообщил глава Государственной архитектурно-строительной комиссии (ГАСИ) Алексей Кудрявцев

"Мы даем зеленый свет всем инвесторам, которые хотят строить в Украине. К примеру, мы с мобильными операторами пришли к соглашению, что разрешения на строительство мобильных вышек не нужны", — сообщил Кудрявцев во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации в пятницу.

Как уточнили в пресс-службе ГАСИ, отмена разрешений предусмотрена постановлением Кабмина № 406 от 7 июня 2017 года.

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в ходе встречи добавил, что в следующем году правительство обратится к операторам мобильной связи с предложением о сотрудничестве в налаживании связи между пунктами первичной медицинской помощи в селах и районными или центральными больницами.

"В бюджете заложено 4 млрд грн на доступные услуги сельской медицины. Очень важной в этой сфере является связь, чтобы пункты первичной медицинской помощи в селах могли консультироваться с районными или киевскими медицинскими учреждениями. Деньги, которые будут выделяться на это из местных и государственного бюджетов, достаточно серьезные, чтобы был спрос на услуги операторов связи", — констатировал министр.

По его словам, конкретные предложения операторам будут сделаны после разработки схемы сети связи между указанными учреждениями.
Delo
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