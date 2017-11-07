Как Кабмин усовершенствует выплату субсидий?

Чтобы получить 700 гривен за экономию, нужно написать заявление в отдел Минсоцполитики по месту жительства.





В Украине с задержкой на два месяца государство начало возвращать деньги народу за сэкономленные субсидии. Причиной задержки вице-премьер Павел Розенко назвал то, что население слишком долго подавало заявления на возврат положенных им денег. По его словам, это пилотный проект монетизации субсидий, в 2018 году власти собираются его расширить.





Кому и сколько





Под программу монетизации субсидий за отопление, о которой Кабмин объявил еще летом, попали домохозяйства с индивидуальным отоплением газом и электроэнергией, которые в минувшем отопсезоне использовали меньше нормы на 100 кубометров газа или на 150 кВт-ч электричества. Им вернут соответственно 700 грн и 135 грн. Получателей субсидий в многоквартирных домах "пилот" не касается.





Власти обещают что 1,7 млн домохозяйств, в основном это пользователи газа, получат в более 1,1 мдрд грн живых денег.





"Перечислять деньги на счета получателей начали 2 ноября и собираются завершить 15 ноября, — уточнил Розенко, — Ресурс в размере 1,2 млрд грн предусмотрен на эти цели в госбюджете. Убежден, что никаких задержек не будет".





Новый механизм





Кабмин обещает, что в 2018-м порядок выплаты субсидий усовершенствуют. Изменения уже опубликованы Минфином и должны вступить в силу после обсуждения в течение двух месяцев и одобрения правительством. Ориентировочно — в январе 2018 г.





Суть новшеств: субсидии начислят не по соцнормам, а по факту потребленных услуг, причем это коснется не только отопления, но и воды, газа для приготовления пищи, электроэнергии. Монетизация пройдет в три этапа. Первый — расчеты по субсидиям на уровне предприятий, которые предоставляют услуги (отопление, вода, газ) с января 2018 г., постановление Кабмина об этом уже принято. Второй — создание единого реестра и регулярно обновляемой базы данных субсидиантов-домохозяйств и их верификация (проверка доходов), по плану это должно завершиться до начала отопсезона 2018—19 гг.





Третий этап — субсидиант подает в местные подразделения Минфина данные об использовании ЖКУ за истекший месяц до 24 числа следующего месяца, Госказначейство перечисляет деньги на счет поставщика услуг (в пределах соцнорм или менее, если, например, газа на отопление потребитель израсходовал меньше, чем по нормам).





Это, по мнению замминистра финансов Сергея Марченко, позволит избежать переплаты поставщикам услуг, как было в отопсезоне 2016—17 гг., когда поставщики газа получили за якобы использованный газ больше денег, чем газа сожгло население. Также в будущем хотят дать возможность компаниям-исполнителям выбрать поставщика газа.





Эксперты: возвращают слишком мало





Специалисты энергорынка пока осторожно оценивают инициативы властей.





"Возвращаемые суммы в 135 грн за электричество или до 700 грн за газ настолько ничтожны, что вложить их в энергосберегающие мероприятия не получится, но все же это для граждан дополнительный источник доходов", — говорит исполнительный директор Ассоциации управляющих многоквартирных домов Андрей Никончук.

Энергоэксперт Валентин Землянский считает, что вернули мало: "В платежках за потребление газа на индивидуальное отопление у многих из-за завышенных норм расхода газа и теплой зимы были суммы переплаты в несколько тысяч гривен, а государство компенсировало им всего по 700 грн. А тем, кто греется электрикой, дали всего по 135 грн. Переход на подачу отчетности потребления услуг по факту вряд ли заставит людей экономить газ и тепло, ведь в пределах соцнорм им все равно оплатит государство".





Эксперт считает, что переход к возможности выбора поставщиков газа окажется сложным, так как облгазы не заинтересованы в появлении конкурентов, которые могут предложить более низкие цены.





газ, вода, отопление, субсидии, розенко, монетизация



