Украинский банк купят китайцы

Национальный банк согласовал приобретение 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития (УБРР), который ранее находился в собственности государства, двумя гражданами Китая. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Они осуществляют сделку через группу компаний: ООО "Босе (Гонконг) Ко. Лимитед" (Украина), BOCE (Hong Kong) Co. Limited (Гонконг), Bao Shi (Tianjin) e-commerce Co. Ltd. (КНР), Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (КНР), Horgos Boxu Equity Investment Limited Partnership (КНР).

Фонд госимущества еще в ноябре прошлого года объявил победителем приватизации УБРР единственного участника конкурса — компанию BOCE. Они приобрела 99,9% акций банка за 82,83 млн грн.

Покупатель среди прочего обязался привести размер уставного капитала финучреждения в соответствие с требованиями законодательства. К 11 июля 2017-го уставный и регулятивный капитал УБРР должен был быть увеличен до 200 млн грн, но требования выполнены не были. Но НБУ предоставил предварительное согласие на капитализацию банка по упрощенной процедуре до 244 млн грн за счет дополнительных взносов ООО "Босе (Гонконг) Ко., Лимитед" (Украина).

В Нацбанке также сообщили, что дали разрешение Сергею Тигипко на приобретение 99,9% акций VS Банка, который является "дочкой" Сбербанка через компанию Bailican Limited (Кипр). Ранее эту сделку одобрил Антимонопольный комитет, ведь Тигипко опосредованно владеет еще двумя банками: "Таскомбанк" (Киев) и "Универсал банк" (Киев). Совокупная доля этих участников на рынках банковских услуг по итогам 2016 года не превышает 4% по каждому. Кроме того, Тигипко сообщал, что после завершения покупки VS Банка, он объединит финучреждение с ТАСкомбанком.