Сколько товаров украинцы покупают с помощью банковских карт

В январе-сентябре 2017-го количество операций с использование платежных карт украинских банков составило 2,22 млрд, а объем этих операций — 1 458 млрд грн. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 22,2% и 29% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Доля безналичных расчетов по объему среди всех операций с использованием платежных карт составила 39,3%.

Согласно статистике Нацбанка, за три квартала 2017-го украинцы с помощью банковских карт украинцы купили товаров и провели операции в интернете на 215,5 млрд грн. Объем расчетов с помощью карт в торговых сетях составил 187,2 млрд грн.

Объемы переводов средств с карты на карту, согласно статистике Нацбанка, составили 144,6 млрд грн, а операции в устройствах самообслуживания — 16 млрд грн.

В течение январе-сентября также расширялась платежная инфраструктура. Количество предприятия торговли и сферы услуг, где есть возможность рассчитываться безналично, выросло на 13,1% до 165 тыс.

Напомним, Delo.UA сообщало, что пассажиры Борщаговской и Троещинской линий скоростного трамвая в Киеве могут оплатить проезд банковской картой. В ближайшей перспективе данную функцию планируют ввести в городской электричке.

Кроме того, во втором квартале 2018-го планируется ввести электронный билет в наземном общественном транспорте, сообщали также в Киевской городской государственной администрации.