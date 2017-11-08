Нацбанк введет в обращение памятную монету с Крымом

На данной памятной монете будет изображена карта Крыма. Такие данные размещены на сайте НБУ. Согласно сообщению – данная монета будет номиналом пять гривен и ее выполнят из нейзильбера. Монета должна быть введена в обращение 17-го ноября 2017-го года.

Данная монета будет посвящена важному для истории крымскотатарского народа событию - первому Курултаю, который был проведен в ноябре 1917 г. Итогом деятельности Курултая стало принятие Конституции Народной Республики Крыма, в которой признали равноправие всех жителей полуострова.





Как сообщалось, ранее Нацбанк ввел в обращение монету, которая посвящена Архистратигу Михаилу.