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Экономика и Финансы
8 ноября 17, 12:14
В Раде отрицают проект разрыва дипотношений с РФ
Винник
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Нардеп прокомментировал информацию, распространенную российскими СМИ.
Нардеп прокомментировал информацию, распространенную российскими СМИ.

Народный депутат и член парламентской фракции БПП Иван Винник не вносил законопроект о разрыве дипломатических отношений Украиной с Российской Федерацией. Об этом парламентарий заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"В заключительных положениях я предложу комитету обратить внимание на то, что исполнительная ветвь власти – Кабинет министров – обязана будет привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно – разрыв дипломатических отношений и соответственно – рассмотреть возможность привлечения какой-то третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в РФ, которая будет признана страной-агрессором", - заявил парламентарий.

При этом он заявил, что соответствующая поправка не была им внесена.

Напомним, российский Коммерсант распространил информацию, что Верховная Рада на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Газета утверждает, что соответствующую поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник.
Korrespondent
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