В Раде отрицают проект разрыва дипотношений с РФ

Народный депутат и член парламентской фракции БПП Иван Винник не вносил законопроект о разрыве дипломатических отношений Украиной с Российской Федерацией. Об этом парламентарий заявил в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"В заключительных положениях я предложу комитету обратить внимание на то, что исполнительная ветвь власти – Кабинет министров – обязана будет привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно – разрыв дипломатических отношений и соответственно – рассмотреть возможность привлечения какой-то третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в РФ, которая будет признана страной-агрессором", - заявил парламентарий.

При этом он заявил, что соответствующая поправка не была им внесена.

Напомним, российский Коммерсант распространил информацию, что Верховная Рада на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Газета утверждает, что соответствующую поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник.