Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.93
USD
26.75
RUB
0.46
EUR
30.84
USD
26.62
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
8 ноября 17, 12:15
Против 18 российских компаний Украина ввела санкции
санкции
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Власти Украины ввели санкции в отношении 18 российских компаний, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности.

Об этом говорится в приказах Министерства экономического развития и торговли Украины под номерами 1582 и 1583.

Отметим, что временное приостановление внешнеэкономической деятельности на территории Украины для фигурантов списка вступит в силу через 40 дней – 9 декабря 2017 года.

В санкционный список вошли "Снек-групп", "Белгородский хладокомбинат", Торговый дом "Донспецстрой", "Южтранс", "Микас" и другие компании.

Напомним, как сообщалось, министр иностранных дел Испании Альфонсо Мариа Дастис Кеседо утверждает, что европейское сообщество должно продолжать сохранять санкции против России. По словам Порошенко, Дастис полностью будет придерживаться той позиции, которая предусматривает постоянное усиление влияния на РФ с целью укрощения ее агрессивной геополитики, в том числе и на территории востока Украины.
URA-Inform
Ещё по теме:
Иран тайно помог в получении атомного оружия Северной Корее
Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР
Российские банки нервничают из-за американских санкций
КНДР готовит новый запуск ракеты, - американская разведка
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пенсионная реформа и рынок труда (ВИДЕО)
noimageВ Раде отрицают проект разрыва дипотношений с РФ
noimageНацбанк введет в обращение памятную монету с Крымом
noimageСколько товаров украинцы покупают с помощью банковских карт
noimageУкраинский банк купят китайцы
Лента новостей