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Новости
Экономика и Финансы
8 ноября 17, 12:17
Пенсионная реформа и рынок труда (ВИДЕО)
пенсия
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Три человека на одно место. Нехватка квалифицированного рабочего персонала, переизбыток юристов и топ-менеджеров.

Таковы основные итоги третьего квартала по рынку труда. Соответствующее исследование проводил кадровый портал "HeadHunter Украина".

Кроме того, рынок в ожидании результатов недавно принятой пенсионной реформы, первые из которых могут появиться уже в следующем году.
Гость студии – Елена Гапич, директор консалтинговой компании в сфере управления персоналом "Right people management" — расскажет о ключевых тенденциях украинского рынка труда, а также, о том, как на него может повлиять пенсионная реформа.
URA-Inform
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