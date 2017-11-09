Сколько денег мигранты переводят из Польши в Украину

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину достаточно весомы. Согласно данным НБУ, за последние 5 лет украинцы перевели через банки и международные платежные системы из разных стран мира около $30 млрд. К этой сумме нужно добавить еще более $5 млрд, которые наши соотечественники передавали своим близким лично или через посредников.

"Украинские мигранты львиную долю заработанных средств пересылают своим близким в Украину", − отмечает Магнус Олби, директор по маркетингу TransferGo.

Только за последние 10 месяцев текущего года из Польши в Украину через сервис TransferGo было перечислено более 82 млн грн.

Согласно данным НБУ, Польша входит в топ-10 стран, откуда осуществляются переводы денег в Украину. Однако объемы переводов официальными каналами небольшие — до 5% от общего потока. В 2016 году из Польши, по данным НБУ, было перечислено около $100 млн.

На первом месте — Россия, далее следуют США и Германия. В ведомстве уточняют, что по итогам 2016 года из России в Украину было перечислено порядка $1 млрд.