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Экономика и Финансы
9 ноября 17, 09:58
Нацбанк на четверг вновь укрепил гривну
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Национальный банк Украины установил на четверг, 9 ноября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2663,6246 грн;

100 евро - 3087,1409 грн;

10 российских рублей - 4,4957 грн.

При этом регулятор установил на 9 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 341239,42 грн;

Серебро - 4549,06 грн;

Платина - 245844,33 грн;

Палладий - 265907,79 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 8 ноября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2675,1287 грн;

100 евро - 3092,9838 грн;

10 российских рублей - 4,5763 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.
URA-Inform
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