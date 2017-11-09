Сегодня в Украину приедет техническая миссия МВФ

Она пробудет в Киеве до 17 ноября. Как сказано в сообщении киевского представительства Фонда, команда в составе нескольких экспертов МВФ приедет для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год.

Напомним, правительство Украины ожидает, что проект госбюджета-2018 в первом чтении будет рассмотрен Верховной Радой 14-17 ноября.

Согласно расписанию пленарных заседаний на 7-10 ноября, Рада должна была рассматривать проект госбюджета-2018 7 ноября.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины предложил народным депутатам перенести рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на следующую неделю.