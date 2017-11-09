Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.87
USD
26.64
RUB
0.45
EUR
30.87
USD
26.54
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
9 ноября 17, 09:59
Сегодня в Украину приедет техническая миссия МВФ
МВФ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В четверг, 9 ноября, в Украину приедет техническая миссия Международного валютного фонда.

Она пробудет в Киеве до 17 ноября. Как сказано в сообщении киевского представительства Фонда, команда в составе нескольких экспертов МВФ приедет для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год.

Напомним, правительство Украины ожидает, что проект госбюджета-2018 в первом чтении будет рассмотрен Верховной Радой 14-17 ноября.

Согласно расписанию пленарных заседаний на 7-10 ноября, Рада должна была рассматривать проект госбюджета-2018 7 ноября.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины предложил народным депутатам перенести рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на следующую неделю.
URA-Inform
Ещё по теме:
Путин подчиняет себе российскую культуру
Как во Львове за два года решат проблему отходов?
ВР внесла изменения в Бюджетный кодекс по повышению пенсий
Задержан владелец "Трейд Коммодити"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нацбанк на четверг вновь укрепил гривну
noimageСколько денег мигранты переводят из Польши в Украину
noimageПенсионная реформа и рынок труда (ВИДЕО)
noimageПротив 18 российских компаний Украина ввела санкции
noimageВ Раде отрицают проект разрыва дипотношений с РФ
Лента новостей