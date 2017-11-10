Пеня и демонополизация: Верховная Рада приняла закон о ЖКХ

Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальных услугах. Как передает корреспондент LIGA.net, за закон о жилищно-коммунальных услугах N1581-д во втором чтении и в целом проголосовали 262 депутата.





Законопроект направлен на реализацию ранее принятого закона об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме, сообщила автор проекта, заместитель главы Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак. Согласно документу, ЖЭКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг.





Законопроект призван отрегулировать отношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, в том числе вопросы установки счетчиков и оценки качества оказания коммунальных услуг. Документ лишает местные органы власти права устанавливать тарифы на ряд услуг, которые выделяются из комплекса услуг ЖКХ и плата за которые формирует общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов. В числе таких услуг: переработка и захоронение бытовых отходов, централизованное отопление и снабжение холодной водой и другие.





Потребитель по закону может отключаться от системы централизованного отопления и поставок горячей воды. В многоквартирном доме такое право имеет только коллективный потребитель. Также потребитель может разрывать договор о предоставлении коммунальной услуги, предупредив об этом исполнителя за два месяца. Исполнитель может прекратить предоставление услуг в случае неуплаты и обращаться в суд, если потребитель нарушает условия договора. Цены и тарифы устанавливаются по договоренности сторон, кроме тех случаев, когда цены и тарифы являются регулируемыми.





Документ предусматривает введение с 1 января 2019 года пени за каждый день просрочки оплаты после даты, до которой должны быть оплачены жилищно-коммунальные услуги.





Перед голосованием в документ было внесено уточнение, по которому пеня на не должна начисляется, если есть долг государства перед потребителями по субсидиям или выплате зарплаты бюджетникам.





Бабак уточнила, что нововведение касается ситуации, когда оплата за услуги ЖКХ внесена вовремя до 20 числа месяца или на другую дату. "Это означает, что 100 дней просрочки - это 1% от суммы задолженности, то есть в год максимальная сумма пени составляет 3,65%", - добавила Бабак.





Принятый закон также наделяет Кабмин правом устанавливать лишь порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. А конкретные тарифы устанавливают компании, которые по местному конкурсу получают право на предоставление населению услуг по сбору, переработке и захоронению отходов.



