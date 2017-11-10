Теперь президент сможет расставлять своих людей в регионах

Сегодня депутаты внесли правки в законодательство, определяющее некоторые моменты прохождения государственной службы. Проще говоря, теперь глав местных администраций и их заместителей будет назначать президент. До сих пор чиновников єтого ранга должна была отбирать на конкурсе Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы. Во власти заявляют, что это вопрос безопасности страны в условиях гибридной войны. В оппозиции же уверены, что президент сделал очередной шаг к узурпации власти в преддверии выборов.





ЧТО ПРОИЗОШЛО. Инициатор изменений - депутат группы Воля народа Сергей Шахов - пояснил, что норма закона о госслужбе, по которой главы местных администраций и их замы избираются по конкурсу, противоречит Конституции.





Действительно, по статье 118 Основного закона эта категория чиновников назначается президентом по представлению Кабмина. Конкурсный отбор, по его словам, размывает ответственность за работу местных администраций и провоцирует махновщину в регионах.





Соавтор закона о госслужбе, депутат от Батькивщины Алёна Шкрум считает, что реформа госслужбы приблизила чиновников к евростандартам. Теперь же главы местных администраций и их замы снова смогут совмещать свои должности с депутатскими мандатами и партбилетами. "Это делается с одной целью: провести выборы, используя админресурс... Маски сняты. Игра в демократию в нашей стране, я так понимаю, закончилась", - полагает она.





КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Закон поддержали большинство депутатов от БПП, Народного фронта, Радикальной партии, групп Воля народа и Возрождение, а также несколько внефракционных. Не голосовали Оппоблок, Самопомощь и Батькивщина.





Лидер фракции "радикалов" Олег Ляшко заявил, что поддерживает идею восстановить президентскую вертикаль, но категорически против того, чтобы возвращать главам местных администраций и их замам партбилеты. Лидер фракции БПП Артур Герасимов сказал, что пункт о разрешении на политдеятельность чиновников можно убрать из текста. И попросил Радикальную партию, с учетом этого, проголосовать за.





ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ. В каком виде закон принят на самом деле, по традиции, станет ясно после его публикации. Дело в том, что запрет для глав местных администраций и их заместителей отдельным пунктом прописан не был. Вместе с запретом на совместительство и требованием конкурсного отбора он был одним из положений закона о госслужбе. Принятым 9 ноября законом Рада просто вывела эти категории чиновников из-под действия закона о госслужбе.





ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Независимо от того, запретят ли в конечном варианте главам местных администраций и их замам заниматься политикой, закон укрепит президентскую вертикаль на местах и станет существенным подспорьем для президентских штабов на выборах.





Ситуация с назначением руководителей местных администраций вряд ли существенно изменится. Например, почти год назад был громко распиарен и торжественно проведен конкурс на должность главы ОдОГА. Победил в конкурсе ставленник президента Максим Степанов.





Следившие за конкурсом одесситы были страшно разочарованы, назвав его фарсом. Было обращение к президенту с просьбой провести "нормальный конкурс" или признать, что это была фикция и взять на себя всю ответственность за работу Степанова. Видимо, на Банковой таким образом вняли мнению одесситов и решили больше не экспериментировать с конкурсами по президентской вертикали.



