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Экономика и Финансы
10 ноября 17, 19:19
Украина стоит на пороге химической катастрофы, - ООН
ООН
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Эксперты предупреждают, что хлор использовался как химическое оружие, но не был занесен в реестр вооружения, которое необходимо контролировать согласно Конвенции о химическом оружии
Украина может скоро столкнуться с химической катастрофой из-за эскалации боевых действий рядом с инфраструктурой водоснабжения на востоке страны. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Свое мнение по этому поводу высказали специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов Баскук Тунчак и специальный докладчик по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллер.
"Мы крайне обеспокоены недавними сообщениями об обстрелах в районе инфраструктуры по водоснабжению в регионе Донецка, где расположены запасы хлора и другие опасные химические вещества. Нанесение ущерба этой инфраструктуре и разрушение водоочистительных станций может иметь ужасающее последствие для населения и окружающей среды на большой части территории восточной Украины", — говорится в заявлении спецдокладчиков.

Эксперты предупреждают, что хлор использовался как химическое оружие, но не был занесен в реестр вооружения, которое необходимо контролировать согласно Конвенции о химическом оружии. Хлор может приводить к смерти от удушья. До этого гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер также выразил обеспокоенность в связи с обстрелами Донецкой фильтровальной станции и Верхнекальмиусской фильтровальной станции.

Напоминаем, недавно проект резолюции Украины по оккупированному Крыму поддержали в ООН 34 страны. 

Напомним, в конце прошлого года ООН подавляющим большинством голосов приняла Резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина). Тогда, во время первого голосования в Третьем комитете документ поддержали 73 страны, 26 проголосовали против.

Позже, 19 декабря, Генеральная Ассамблея ООН окончательно приняла документ. "За" него выступили 70 государств-членов ООН, 26 остались "против".

Источник: segodnya.ua

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