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Экономика и Финансы
11 ноября 17, 11:40
Подольско-Воскресенский мост может достроить Германия
Кличко
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Мэрия Киева хочет привлечь немецких инвесторов для достройки Подольско-Воскресенского моста.

Городской голова Киева Виталий Кличко в ходе визита Германию обсудил вопросы привлечения немецких инвестиций для достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На конференции федеральных министров транспорта Германии Кличко делал акцент на необходимость инвестиций в достройку Подольско-Воскресенского моста как стратегически важного объекта и это проект требует инвестиций на уровне 400 млн евро.

По данным СМИ, в 2012 году строительство моста оценивалось в 5 млрд грн, в 2013 году — уже 7,6 млрд грн и в 2017 году — 400 млн евро или более 12 млрд грн. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году, однако в связи с отсутствием финансирования через несколько лет строительство было приостановлено. В декабре 2003 года строительство моста было возобновлено, но не на долго.

И.о. министра транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнер Бомба заверил, что Федеральное правительство Германии заинтересовано в помощи Киеву в реализации крупных инфраструктурных проектов, а именно — в достройке Подольско-Воскресенского моста, который уже построен наполовину.

По информации пресс-службы, в ближайшее время в Киев прибудет делегация технических специалистов из Германии для обработки дальнейших шагов.

Напомним, ранее Кличко сообщал, что проезд по Подольско-Воскресенском мосту может быть платным, "ведь инвесторам нужно будет возвращать вложенные средства".
Delo
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