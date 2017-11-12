Сколько платят украинцы за отдых и лечение чиновников?

Основную нагрузку на карман работающих украинцев из этой суммы составляют расходы на медицинское обслуживание представителей власти. Всего в 2017 году на эти цели потратят 643 миллиона гривен, что отнимет у каждого из примерно 16 миллионов 120 тысяч трудоустроенных граждан по 40 гривен из кошелька, пишет Слово и Дело.





Всего о здоровье чиновников сегодня заботятся более 3,5 тысяч медиков и другого медицинского персонала, а свои услуги представителям власти предоставляют 4 медицинских учреждения, крупнейшим из которых является клиническая больница “Феофания“, где обслуживаются 33,5 тысячи человек, включая близкую родню чиновников. В это число входят депутаты, члены Кабмина и его секретариата, сотрудники Администрации президента, аппарата Верховной рады и других госорганов.









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Отдых представителей власти обходится украинцам в 8 раз дешевле: за год с работающих граждан высчитывают сумму около 5 гривен – они идут на финансовую поддержку санаториев и других оздоровительных заведений, работу которых обеспечивают 237 человек.









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Расходы на содержание государственной резиденции и государственной дачи совокупной площадью в 4000 квадратов в 2017 году составят 5,32 миллиона гривен.





При этом большая часть заведений для отдыха представителей власти приходится на пансионаты и санатории с платным проживанием – их общая территория составляет около 68,1 тысячи квадратов, на которые уйдет порядка 59,3 миллиона гривен бюджетных денег.





Ранее сообщалось о том, сколько денег тратит каждый украинец на содержание президента Порошенко.



