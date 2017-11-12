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Экономика и Финансы
12 ноября 17, 13:43
Галопом по Европам: куда и за сколько можно поехать на поезд
поезд
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На поезде из Украины можно добраться в 5 европейских стран.
После начала действия безвизового режима с ЕС украинцы получили возможность путешествовать не только дорогим самолетом или неудобным автобусом. Журналисты узнали, в какие европейские города и за сколько можно доехать поездом, пишет ЭП.

Поездами Укрзализныци можно добраться до таких европейских стран: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния. Стоимость проезда в гривне может колебаться в зависимости от курса валюты в день покупки билета, поэтомуприведена ориентировочная стоимость проезда в одну сторону.


Европейские направления Укрзализныци epravda.com.ua

Ранее сообщалось о том, почему могут отказать во въезде в ЕС. Оказывается, самой популярной причиной отказа является неполный пакет документов.

Источник: dengi.ua
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