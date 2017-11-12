Европа: Куда и за сколько можно поехать на поезде?

После начала действия безвизового режима с ЕС украинцы получили возможность путешествовать не только дорогим самолетом или неудобным автобусом. Журналисты узнали, в какие европейские города и за сколько можно доехать поездом, пишет ЭП.





Поездами Укрзализныци можно добраться до таких европейских стран: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния. Стоимость проезда в гривне может колебаться в зависимости от курса валюты в день покупки билета, поэтомуприведена ориентировочная стоимость проезда в одну сторону.









Европейские направления Укрзализныци epravda.com.ua





Ранее сообщалось о том, почему могут отказать во въезде в ЕС. Оказывается, самой популярной причиной отказа является неполный пакет документов.



