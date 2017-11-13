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Новости
Экономика и Финансы
13 ноября 17, 10:22
Нефть Brent опустилась ниже отметки в 64 доллара за баррель
нефть
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Стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 13 ноября 2017 года, составляет более 53 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, фьючерсы на нефть марки Brent находится на уровне 63,56 долларов за баррель. В свою очередь это на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,80 доллара за баррель, прибавив 0,11%.

Напомним, как сообщал ранее, Украина не заинтересована в том, чтобы на рынке природного газа присутствовали такие монополисты, как "Нафтогаз Украины" или облгазы, и поэтому должна демонополизировать рынок газа, допустив на этот рынок разных трейдеров "голубого топлива".
URA-Inform
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