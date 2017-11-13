Нефть Brent опустилась ниже отметки в 64 доллара за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, фьючерсы на нефть марки Brent находится на уровне 63,56 долларов за баррель. В свою очередь это на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,80 доллара за баррель, прибавив 0,11%.

Напомним, как сообщал ранее, Украина не заинтересована в том, чтобы на рынке природного газа присутствовали такие монополисты, как "Нафтогаз Украины" или облгазы, и поэтому должна демонополизировать рынок газа, допустив на этот рынок разных трейдеров "голубого топлива".