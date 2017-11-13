Нацбанк 13 ноября продолжил укреплять гривну

100 долл - 2651,6730 грн;

100 евро - 3090,2597 грн;

10 российских рублей - 4,4731 грн.

При этом регулятор установил на 13 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1095.035475;

Серебро - 14.493041;

Платина - 796.265434;

Палладий - 866.173110.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 ноября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2655,85756 грн;

100 евро - 3088,7623 грн;

10 российских рублей - 4,4823 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.