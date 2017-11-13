Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.90
USD
26.52
RUB
0.45
EUR
30.85
USD
26.50
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
13 ноября 17, 11:18
Нацбанк 13 ноября продолжил укреплять гривну
доллар,,Гривна,,Валюта
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 ноября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2651,6730 грн;

100 евро - 3090,2597 грн;

10 российских рублей - 4,4731 грн.

При этом регулятор установил на 13 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1095.035475;

Серебро - 14.493041;

Платина - 796.265434;

Палладий - 866.173110.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 ноября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2655,85756 грн;

100 евро - 3088,7623 грн;

10 российских рублей - 4,4823 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.
URA-Inform
Ещё по теме:
Нацбанк на 28 июня ослабил курс гривны
Нацбанк Украины на четверг ослабил курс гривны
Нацбанк на 3 июля укрепил курс гривны
Нацбанк на 16 августа укрепил гривну
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Standard&Poor's спрогнозировало падение курса гривны
noimageНефть Brent опустилась ниже отметки в 64 доллара за баррель
noimageЕвропа: Куда и за сколько можно поехать на поезде?
noimageСколько платят украинцы за отдых и лечение чиновников?
noimageОфициальный курс валют на сегодня
Лента новостей